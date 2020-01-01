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Владимир Кличко рассказал о дочери от голливудской звезды Хайден Панеттьери

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Владимир Кличко провел несколько месяцев на карантине с 6-летней Кайей-Евдокией.
Владимир Кличко рассказал о дочери от голливудской звезды Хайден Панеттьери
Владимир Кличко рассказал о дочери от голливудской звезды Хайден Панеттьери
facebook.com/KlitschkoOfficial

Легендарный украинский боксер, Олимпийский чемпион Владимир Кличко поделился секретами воспитания 6-летней дочери Кайи Евдокии, матерью которой является американская актриса Хайден Панеттьери.

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В комментарии для сайта Klitschko Brothers Владимир рассказал, что провел несколько месяцев карантина в компании дочери. Звездный отец отметил, что в столь юном возрасте девочка не боится вызовов. 

“Несколько месяцев во время карантина я провел с дочерью. Это было фантастическое время. Кая также любит вызовы. А некоторые вещи она делает лучше, чем я. Например, кататься на лошадях“, - рассказал Кличко.

Кроме того, Владимир добавил, что помогает малышке развиваться духовно. В первую очередь, он учит Кайю не привязываться к материальным ценностям.

“Также я не забываю, откуда родом, поэтому воспитываю дочь, не ставя в пример материальные ценности. Объясняю ей, что мы – небольшая часть общей картины, поэтому можем и обязаны взять ответственность на себя“, - поделился боксер.

Владимир Кличко рассказал о дочери от голливудской звезды Хайден Панеттьери
Владимир Кличко рассказал о дочери от голливудской звезды Хайден Панеттьери
twitter.com/haydenpanettier

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Теги: Владимир Кличко, Хайден Панеттьери
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Источник: ivonа bigmir)net

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