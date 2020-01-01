«Фигура огонь»: Светлана Лобода сверкнула упругими ягодицами в бикини
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в купальнике с анималистичным принтом, который подчеркивает ее стройное тело, на фоне бирюзовой воды. Артистка отвернулась к камере спиной, продемонстрировав длинные ноги и упругие ягодицы.
Светлана часто радует фанатов соблазнительными кадрами с отдыха и творческими моментами. Звезда старается быть открытие к своей многомиллионной аудитории, которая активно следит ее за жизнью.
Поклонники восхитились шикарной фигурой Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Нереально красиво!»
«Только у Светланы Сергеевны от каждого нового фото получаешь эстетическое наслаждение».
«Какая красота! Просто невероятно!»
«Чудесно».
«Хочу к тебе».
«Наша любовь».
«Самая лучшая».
«Фигура огонь, секси».
«Какая прелесть».
«Света – это пожар».
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