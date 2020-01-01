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«Фигура огонь»: Светлана Лобода сверкнула упругими ягодицами в бикини

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Светлана Лобода сверкнула упругими ягодицами в бикини
Светлана Лобода сверкнула упругими ягодицами в бикини
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в купальнике с анималистичным принтом, который подчеркивает ее стройное тело, на фоне бирюзовой воды. Артистка отвернулась к камере спиной, продемонстрировав длинные ноги и упругие ягодицы.

Светлана часто радует фанатов соблазнительными кадрами с отдыха и творческими моментами. Звезда старается быть открытие к своей многомиллионной аудитории, которая активно следит ее за жизнью.

Поклонники восхитились шикарной фигурой Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Нереально красиво!»

«Только у Светланы Сергеевны от каждого нового фото получаешь эстетическое наслаждение».

«Какая красота! Просто невероятно!»

«Чудесно».

«Хочу к тебе».

«Наша любовь».

«Самая лучшая».

«Фигура огонь, секси».

«Какая прелесть».

«Света – это пожар».

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Источник: ivonа bigmir)net

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