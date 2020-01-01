«Фигура огонь»: Светлана Лобода сверкнула упругими ягодицами в бикини

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Светлана Лобода сверкнула упругими ягодицами в бикини instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в купальнике с анималистичным принтом, который подчеркивает ее стройное тело, на фоне бирюзовой воды. Артистка отвернулась к камере спиной, продемонстрировав длинные ноги и упругие ягодицы.

Светлана часто радует фанатов соблазнительными кадрами с отдыха и творческими моментами. Звезда старается быть открытие к своей многомиллионной аудитории, которая активно следит ее за жизнью.

Поклонники восхитились шикарной фигурой Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Нереально красиво!» «Только у Светланы Сергеевны от каждого нового фото получаешь эстетическое наслаждение». «Какая красота! Просто невероятно!» «Чудесно». «Хочу к тебе». «Наша любовь». «Самая лучшая». «Фигура огонь, секси». «Какая прелесть». «Света – это пожар».

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