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Анджелина Джоли приспустила платье и показала пышный бюст

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Американская актриса Анджелина Джоли восхитила фанатов своей сексуальностью.

Анджелина Джоли приспустила платье и показала пышный бюст
Анджелина Джоли приспустила платье и показала пышный бюст
instagram.com/angelinajolie_offiicial

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Популярная актриса Анджелина Джоли является не только мечтой многих мужчин, но и иконой красоты и стиля среди женщин. Ее внешним видом восторгаются, как подростки, так и взрослые, а манера одеваться порой обескураживает. Звезда предпочитает лаконичную и простую одежду в кофейных, нюдовых и серых оттенках. Излюбленный цвет нарядов артистки – черный, который безупречно сочетается с ее светлой кожей.

На одном из фан-аккаунтов Джоли разместили соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в темном платье с глубоким декольте. Слегка приспущенное платье показывает пышную грудь артистки, а пухлые красные губы придали образу пикантности.

Анджелина Джоли приспустила платье и показала пышный бюст
Анджелина Джоли приспустила платье и показала пышный бюст

Поклонники восхитились внешним видом Анджелины Джоли, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Будьте осторожны, чтобы не упасть от ее красоты 😂».

«Очень чувственный и привлекательный образ».

«Красивый ангел с перцем».

«Такая красивая 👄».

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Источник: ivonа bigmir)net

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