Анджелина Джоли приспустила платье и показала пышный бюст
Читай также: Вера Брежнева показала, как проводит локдаун со своим мужем
Популярная актриса Анджелина Джоли является не только мечтой многих мужчин, но и иконой красоты и стиля среди женщин. Ее внешним видом восторгаются, как подростки, так и взрослые, а манера одеваться порой обескураживает. Звезда предпочитает лаконичную и простую одежду в кофейных, нюдовых и серых оттенках. Излюбленный цвет нарядов артистки – черный, который безупречно сочетается с ее светлой кожей.
На одном из фан-аккаунтов Джоли разместили соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в темном платье с глубоким декольте. Слегка приспущенное платье показывает пышную грудь артистки, а пухлые красные губы придали образу пикантности.
Поклонники восхитились внешним видом Анджелины Джоли, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Будьте осторожны, чтобы не упасть от ее красоты 😂».
«Очень чувственный и привлекательный образ».
«Красивый ангел с перцем».
«Такая красивая 👄».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил