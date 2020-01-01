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Падчерица Потапа показала, как изменилась ее фигура после тренировок

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Наташа Горовая показала два снимка в купальнике.
Падчерица Потапа показала, как изменилась ее фигура после тренировок
Падчерица Потапа показала, как изменилась ее фигура после тренировок
instagram.com/natashka.gorovaya

Дочь экс-жены украинского рэпера Потапа, продюсера Ирины Горовой, 23-летняя Наташа Горовая обожает занятия спортом и часто делиться с подписчиками результатами своих тренировок. 

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Так, недавно на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис девушка решила продемонстрировать свои изменения в фигуре за полтора года. Наташа запостила коллаж из двух фото, где она была запечатлена в купальнике. Первый кадр был сделан 7 августа 2019 года, а второй снимок Горовая сделала на днях во время отдыха на Мальдивах.

“Ой как нравится смотреть на изменения“, - подписала Наташа.

Падчерица Потапа показала, как изменилась ее фигура после тренировок
Падчерица Потапа показала, как изменилась ее фигура после тренировок
instagram.com/natashka.gorovaya

Кроме того, в одной из недавних публикацией приемная дочь Потапа рассекретила свой вес (58 кг) и рост (165 см). 

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Теги: Наталья Горовая
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Источник: ivonа bigmir)net

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