Наташа Горовая показала два снимка в купальнике.

Падчерица Потапа показала, как изменилась ее фигура после тренировок instagram.com/natashka.gorovaya

Дочь экс-жены украинского рэпера Потапа, продюсера Ирины Горовой, 23-летняя Наташа Горовая обожает занятия спортом и часто делиться с подписчиками результатами своих тренировок.

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Так, недавно на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис девушка решила продемонстрировать свои изменения в фигуре за полтора года. Наташа запостила коллаж из двух фото, где она была запечатлена в купальнике. Первый кадр был сделан 7 августа 2019 года, а второй снимок Горовая сделала на днях во время отдыха на Мальдивах.

“Ой как нравится смотреть на изменения“, - подписала Наташа.

Падчерица Потапа показала, как изменилась ее фигура после тренировок instagram.com/natashka.gorovaya

Кроме того, в одной из недавних публикацией приемная дочь Потапа рассекретила свой вес (58 кг) и рост (165 см).

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