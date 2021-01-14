Украинская певица Оля Полякова резко ответила фанатам на критику из-за отдыха на островах.

Оля Полякова на Мальдивах резко ответила хейтерам на упреки в роскоши instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала пикантное видео. На кадрах знаменитость предстала в открытом купальнике, показав свое стройное загорелое тело с близкого ракурса.

Оля Полякова на Мальдивах резко ответила хейтерам на упреки в роскоши instagram.com/polyakovamusic

Некоторые фолловеры порадовались за любимую артистку, которая набирается сил у океана под палящим солнцем, как и другие коллеги шоу-бизнеса. Однако большинство подписчиков осудили Полякову за роскошный отдых, ведь звезда часто жаловалось на нехватку денег из-за карантинных ограничений. По ее словам, артисты потеряли огромные доходы, которые государство должно им компенсировать.

Оля Полякова на Мальдивах резко ответила хейтерам на упреки в роскоши instagram.com/polyakovamusic

Поклонники не стали молчать, и напомнили Оле об этом в комментариях, а Полякова сорвалась и агрессивно отреагировала:

“Если бы вы были внимательнее, но не на что надеяться. Я еще раз по буквам: “10 артистам первого эшелона не страшно! Что делать десяткам тысяч простых музыкантов?“ Так понятно? Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди“.

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