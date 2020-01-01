Рианна взорвала Сеть пикантной фотосессией в прозрачном белье

Певица Рианна разделась в новой фотосессии для собственного бренда.

Всемирно известная американская певица и актриса барбадосского происхождения Рианна порадовала подписчиков откровенной фотосессией для собственного бренда SAVAGE X FENTY.

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На свежих снимках и видео 32-летняя артистка засветила аппетитные формы в соблазнительном наряде. Рианна примеряла прозрачное нижнее белье красного цвета. Обнаженную грудь девушка прикрыла сердечками. Пикантный образ Рианна дополнила латексными перчатками и чулками.

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