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Рианна взорвала Сеть пикантной фотосессией в прозрачном белье

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Певица Рианна разделась в новой фотосессии для собственного бренда.
Рианна взорвала Сеть пикантной фотосессией в прозрачном белье
Рианна взорвала Сеть пикантной фотосессией в прозрачном белье
instagram.com/badgalriri

Всемирно известная американская певица и актриса барбадосского происхождения Рианна порадовала подписчиков откровенной фотосессией для собственного бренда SAVAGE X FENTY.

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На свежих снимках и видео 32-летняя артистка засветила аппетитные формы в соблазнительном наряде. Рианна примеряла прозрачное нижнее белье красного цвета. Обнаженную грудь девушка прикрыла сердечками. Пикантный образ Рианна дополнила латексными перчатками и чулками. 

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Теги: Рианна
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Источник: ivonа bigmir)net

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