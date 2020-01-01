Очень секси: Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в открытом купальнике желтого цвета, который оголяет ее стройное тело, на фоне водопада. Влажные волосы и приоткрытый рот придают снимку нотку пикантности.
Под публикацией звезда призналась, что получает удовольствие от отдыха с друзьями на Бали:
«Приветики, я в кайфе».
Надя Дорофеева часто радует своих фанатов соблазнительными фото, где показывает свое обнаженное тело. Фолловеры с большим интересом наблюдают за жизнью любимой исполнительницы, активно комментируя ее снимки.
На этот раз поклонники так же восхитились внешним видом Дорофеевой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Очень красиво😍🔥».
«Красотка😍😍».
«Ты прекрасна ❤️❤️❤️».
«Кайфовая🔥».
«Секси».
«Шикарная».
«Балийская красотка».
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