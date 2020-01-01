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Очень секси: Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини

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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини
Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в открытом купальнике желтого цвета, который оголяет ее стройное тело, на фоне водопада. Влажные волосы и приоткрытый рот придают снимку нотку пикантности.

Под публикацией звезда призналась, что получает удовольствие от отдыха с друзьями на Бали:

«Приветики, я в кайфе».

Надя Дорофеева часто радует своих фанатов соблазнительными фото, где показывает свое обнаженное тело. Фолловеры с большим интересом наблюдают за жизнью любимой исполнительницы, активно комментируя ее снимки.

На этот раз поклонники так же восхитились внешним видом Дорофеевой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Очень красиво😍🔥».

«Красотка😍😍».

«Ты прекрасна ❤️❤️❤️».

«Кайфовая🔥».

«Секси».

«Шикарная».

«Балийская красотка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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