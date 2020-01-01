Очень секси: Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини instagram.com/nadyadorofeeva

Читай также: «Грусть и боль в сердце»: Алина Гросу озадачила фанатов своим внешним видом

Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в открытом купальнике желтого цвета, который оголяет ее стройное тело, на фоне водопада. Влажные волосы и приоткрытый рот придают снимку нотку пикантности.

Под публикацией звезда призналась, что получает удовольствие от отдыха с друзьями на Бали:

«Приветики, я в кайфе».

Надя Дорофеева часто радует своих фанатов соблазнительными фото, где показывает свое обнаженное тело. Фолловеры с большим интересом наблюдают за жизнью любимой исполнительницы, активно комментируя ее снимки.

На этот раз поклонники так же восхитились внешним видом Дорофеевой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Очень красиво😍🔥». «Красотка😍😍». «Ты прекрасна ❤️❤️❤️». «Кайфовая🔥». «Секси». «Шикарная». «Балийская красотка».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: