«Я разорвал его»: Александр Эллерт рассказал об отношениях с сыном Ксении Мишиной
Читай также: «Грусть и боль в сердце»: Алина Гросу озадачила фанатов своим внешним видом
Победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт после завершения съемок стал жить вместе с Ксенией Мишиной. Однако у актрисы есть сын Платон, с которым мужчине пришлось наладить дружеские отношения. В недавнем выпуске «Зе Интервьюер» Александр признался, как все происходило после шоу. По словам знаменитости, первое знакомство с мальчишкой произошло на проекте, где Платон принял Эллерта как друга, ведь они катались на квадроциклах, сажали деревья и весело проводили время:
“Там был посыл, что это не мама выбирает себе мужа, а друзья. Правильный посыл. Малому было интересно, это была посадка деревьев, квадроциклы, куча пацанов, которые уделяют ему внимание“.
После финала шоу Ксения Мишина рассказала сыну, что Александр Эллерт станет частью их семьи, и мальчик очень обрадовался этому:
“Когда проект закончился, Ксю поговорила с сыном, сказала ему, мол, как ты смотришь на то, что Саша будет жить с нами? Платон обрадовался, довольный, счастливый: “Класс, Саня!“ Я там просто разорвал его на квадроциклах, мы гоняли быстрее всех. И я ему, скажем так, понравился“, - признался Эллерт.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил