«Я разорвал его»: Александр Эллерт рассказал об отношениях с сыном Ксении Мишиной

Украинский комик Александр Эллерт рассказал, какие взаимоотношения ему удалось построить с сыном возлюбленной после проекта.

Александр Эллерт рассказал, как сложились его отношения с сыном Ксении Мишиной instagram.com/holostyachka___stb

Читай также: «Грусть и боль в сердце»: Алина Гросу озадачила фанатов своим внешним видом

Победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт после завершения съемок стал жить вместе с Ксенией Мишиной. Однако у актрисы есть сын Платон, с которым мужчине пришлось наладить дружеские отношения. В недавнем выпуске «Зе Интервьюер» Александр признался, как все происходило после шоу. По словам знаменитости, первое знакомство с мальчишкой произошло на проекте, где Платон принял Эллерта как друга, ведь они катались на квадроциклах, сажали деревья и весело проводили время:

“Там был посыл, что это не мама выбирает себе мужа, а друзья. Правильный посыл. Малому было интересно, это была посадка деревьев, квадроциклы, куча пацанов, которые уделяют ему внимание“.

После финала шоу Ксения Мишина рассказала сыну, что Александр Эллерт станет частью их семьи, и мальчик очень обрадовался этому:

“Когда проект закончился, Ксю поговорила с сыном, сказала ему, мол, как ты смотришь на то, что Саша будет жить с нами? Платон обрадовался, довольный, счастливый: “Класс, Саня!“ Я там просто разорвал его на квадроциклах, мы гоняли быстрее всех. И я ему, скажем так, понравился“, - признался Эллерт.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: