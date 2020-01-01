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«Я разорвал его»: Александр Эллерт рассказал об отношениях с сыном Ксении Мишиной

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Украинский комик Александр Эллерт рассказал, какие взаимоотношения ему удалось построить с сыном возлюбленной после проекта.

Александр Эллерт рассказал, как сложились его отношения с сыном Ксении Мишиной
Александр Эллерт рассказал, как сложились его отношения с сыном Ксении Мишиной
instagram.com/holostyachka___stb

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Победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт после завершения съемок стал жить вместе с Ксенией Мишиной. Однако у актрисы есть сын Платон, с которым мужчине пришлось наладить дружеские отношения. В недавнем выпуске «Зе Интервьюер» Александр признался, как все происходило после шоу. По словам знаменитости, первое знакомство с мальчишкой произошло на проекте, где Платон принял Эллерта как друга, ведь они катались на квадроциклах, сажали деревья и весело проводили время:

“Там был посыл, что это не мама выбирает себе мужа, а друзья. Правильный посыл. Малому было интересно, это была посадка деревьев, квадроциклы, куча пацанов, которые уделяют ему внимание“.

После финала шоу Ксения Мишина рассказала сыну, что Александр Эллерт станет частью их семьи, и мальчик очень обрадовался этому:

“Когда проект закончился, Ксю поговорила с сыном, сказала ему, мол, как ты смотришь на то, что Саша будет жить с нами? Платон обрадовался, довольный, счастливый: “Класс, Саня!“ Я там просто разорвал его на квадроциклах, мы гоняли быстрее всех. И я ему, скажем так, понравился“, - признался Эллерт.

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Теги: Александр Эллерт, Александр Эллерт 2020, Александр Эллерт Холостячка, Александр Эллерт комик, Ксения Мишина сын
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Источник: ivonа bigmir)net

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