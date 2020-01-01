«Просто экстаз»: Злата Огневич шокировала фанатов своим пением
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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадре знаменитость эмоционально спела фрагмент новой песни, сидя за фортепиано. Артистка надела зеленое платье и заплела волосы в хвостик. Несмотря на домашний внешний вид, без эффектного макияжа и наряда, звезда поразила фолловеров своим талантом.
Под публикацией Злата написала, кто вдохновил ее на новую композицию:
«Спіймала натхнення на @kaskarecords.
Давайте разом придумаємо назву!»
Поклонники восхитились Златой Огневич, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Невероятная! Вдохновляешь!»
«Просто экстаз».
«Супер. Очень красиво».
«Вау! Как же классно! Браво, была бы в шляпе, сняла бы! Прям сплошная эмоция и снова в сердце».
«Сразу видно, человек кайфует и живет музыкой. Ваше пение трогает до глубины души».
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