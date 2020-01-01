«Просто экстаз»: Злата Огневич шокировала фанатов своим пением

Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками видеороликом.

Злата Огневич шокировала фанатов своим пением instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадре знаменитость эмоционально спела фрагмент новой песни, сидя за фортепиано. Артистка надела зеленое платье и заплела волосы в хвостик. Несмотря на домашний внешний вид, без эффектного макияжа и наряда, звезда поразила фолловеров своим талантом.

Под публикацией Злата написала, кто вдохновил ее на новую композицию:

«Спіймала натхнення на @kaskarecords.

Давайте разом придумаємо назву!»

Поклонники восхитились Златой Огневич, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Невероятная! Вдохновляешь!» «Просто экстаз». «Супер. Очень красиво». «Вау! Как же классно! Браво, была бы в шляпе, сняла бы! Прям сплошная эмоция и снова в сердце». «Сразу видно, человек кайфует и живет музыкой. Ваше пение трогает до глубины души».

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