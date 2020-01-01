«Грусть и боль в сердце»: Алина Гросу озадачила фанатов своим внешним видом

Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками очередным снимком.

Алина Гросу озадачила фанатов своим внешним видом instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала яркое селфи. На кадре знаменитость позирует в джинсовой куртке с розовым мехом, усыпанной блестками. Артистка сделала выразительный макияж с акцентом на глазах и распустила длинные блондинистые волосы.

Под публикацией Алина поздравила своих фолловеров со Старым Новым годом:

«Со Старым Новым Годом, дорогие друзья💝🎄💝🎄💝

Теперь уж точно наступает 2021 и я очень надеюсь, что он всем нам принесёт только позитивные эмоции, счастье и вдохновение 🙌🏽 ура💖».

Несмотря на позитивные пожелания и яркое селфи, поклонники заподозрили, что Гросу чувствует себя одинокой:

«Какая же красивая. Но глаза что-то таят. Какая-то грусть и боль в сердце». «Какая красавица!» «Просто барби! Такая классная!» «Боже, ты прекрасна». «Вау, Алина, прям огонь».

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