«Грусть и боль в сердце»: Алина Гросу озадачила фанатов своим внешним видом
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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала яркое селфи. На кадре знаменитость позирует в джинсовой куртке с розовым мехом, усыпанной блестками. Артистка сделала выразительный макияж с акцентом на глазах и распустила длинные блондинистые волосы.
Под публикацией Алина поздравила своих фолловеров со Старым Новым годом:
«Со Старым Новым Годом, дорогие друзья💝🎄💝🎄💝
Теперь уж точно наступает 2021 и я очень надеюсь, что он всем нам принесёт только позитивные эмоции, счастье и вдохновение 🙌🏽 ура💖».
Несмотря на позитивные пожелания и яркое селфи, поклонники заподозрили, что Гросу чувствует себя одинокой:
«Какая же красивая. Но глаза что-то таят. Какая-то грусть и боль в сердце».
«Какая красавица!»
«Просто барби! Такая классная!»
«Боже, ты прекрасна».
«Вау, Алина, прям огонь».
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