«Взгляд поражает»: Тина Кароль показала свое лицо вблизи

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками портретным снимком.

Тина Кароль показала свое лицо вблизи instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. На кадре знаменитость запечатлена крупным планом, что позволяет рассмотреть ее внешность в деталях. Артистка собрала волосы, сделала выразительный макияж и слегка приоткрыла губы. Поражает сияющая и ровная кожа звезды, на лице не видно ни единой морщинки.

Под публикацией Тина интригующе написала:

«Я не для твоих побед».

Стоит отметить, что Кароль часто радует фанатов снимками в откровенных образах, которые подчеркивают ее аппетитные формы. Однако в личную жизнь певица не посвящает свою многомиллионную армию фолловеров, которая с огромным удовольствием следит за ее творческими успехами.

На этот раз поклонники восхитились внешним видом Тины Кароль, над которой, по их словам, годы не властны:

«Какая красивая». «Такая сильно красивая❣️». «Взгляд поражает». «Ты прекрасна 😻😻❤️». «Каййффф😻». «Взгляд сильной и властной женщины».

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