«Взгляд поражает»: Тина Кароль показала свое лицо вблизи
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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. На кадре знаменитость запечатлена крупным планом, что позволяет рассмотреть ее внешность в деталях. Артистка собрала волосы, сделала выразительный макияж и слегка приоткрыла губы. Поражает сияющая и ровная кожа звезды, на лице не видно ни единой морщинки.
Под публикацией Тина интригующе написала:
«Я не для твоих побед».
Стоит отметить, что Кароль часто радует фанатов снимками в откровенных образах, которые подчеркивают ее аппетитные формы. Однако в личную жизнь певица не посвящает свою многомиллионную армию фолловеров, которая с огромным удовольствием следит за ее творческими успехами.
На этот раз поклонники восхитились внешним видом Тины Кароль, над которой, по их словам, годы не властны:
«Какая красивая».
«Такая сильно красивая❣️».
«Взгляд поражает».
«Ты прекрасна 😻😻❤️».
«Каййффф😻».
«Взгляд сильной и властной женщины».
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