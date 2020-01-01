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«Боже, какая красивая»: Маша Ефросинина восхитила своим внешним видом

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками очередным фото.

Маша Ефросинина восхитила своим внешним видом
Маша Ефросинина восхитила своим внешним видом
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная телезвезда Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок. На кадре знаменитость позирует в белом пиджаке, который идеально сочетается с ее распущенными темными волосами. Эффектный образ Маша дополнила выразительным макияжем, массивными серьгами и ослепительной улыбкой. Такое же фото Ефросинина разместила в черно-белой обработке.

Под публикацией телезвезда поделилась размышлениями об успехе:

«Успех происходит из правильно принятых решений.
Правильно принятые решения происходят из опыта .
Опыт происходит из неправильно принятых решений.
#успехвошибках».

Поклонники восхитились красотой Маши Ефросининой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Маша, вы прекрасная».

«Боже, какая красивая».

«Просто очень красивая, энергетика нереальная».

«Насколько красивая женщина».

«Какая вы суперкрасивая! Вдохновляющая!»

«Вы очень красивая девушка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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