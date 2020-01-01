Звезда "Зачарованных" Алисса Милано опубликовала в Сети честное фото.

Известная американская актриса Алисса Милано, которая в декабре отметила 48-й день рождения, поделилась с подписчиками честной фотографией.

Читай также: Виктория Бекхэм назвала настоящую причину ухода из “Spice Girls“

На своей странице в Инстаграм исполнительница роли Фиби Холливелл в сериале “Зачарованные“ обнародовала несколько новых селфи, где продемонстрировала крупным планом седые волосы и лицо с легким макияжем.

Этими снимками знаменитость решила привлечь внимание пользователей Сети к новому выпуску ее подкаста, гостем которого стал американский писатель Кваме Александер.

48-летняя Алисса Милано показала фото с седыми волосами instagram.com/milano_alyssa

48-летняя Алисса Милано показала фото с седыми волосами instagram.com/milano_alyssa

48-летняя Алисса Милано показала фото с седыми волосами instagram.com/milano_alyssa

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.