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48-летняя Алисса Милано показала фото с седыми волосами

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Звезда "Зачарованных" Алисса Милано опубликовала в Сети честное фото.
48-летняя Алисса Милано показала фото с седыми волосами
48-летняя Алисса Милано показала фото с седыми волосами
instagram.com/milano_alyssa

Известная американская актриса Алисса Милано, которая в декабре отметила 48-й день рождения, поделилась с подписчиками честной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм исполнительница роли Фиби Холливелл в сериале “Зачарованные“ обнародовала несколько новых селфи, где продемонстрировала крупным планом седые волосы и лицо с легким макияжем.

Этими снимками знаменитость решила привлечь внимание пользователей Сети к новому выпуску ее подкаста, гостем которого стал американский писатель Кваме Александер.

48-летняя Алисса Милано показала фото с седыми волосами
48-летняя Алисса Милано показала фото с седыми волосами
instagram.com/milano_alyssa
48-летняя Алисса Милано показала фото с седыми волосами
48-летняя Алисса Милано показала фото с седыми волосами
instagram.com/milano_alyssa
48-летняя Алисса Милано показала фото с седыми волосами
48-летняя Алисса Милано показала фото с седыми волосами
instagram.com/milano_alyssa

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Теги: Алисса Милано
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Источник: ivonа bigmir)net

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