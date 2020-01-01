Ольга Сумская призналась, какие у нее сейчас отношения с экс-супругом, актером Евгением Паперным.

"Даже не спрашивает о родной внучке": Сумская рассказала об отношениях с бывшим мужем instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, известная актриса и ведущая Ольга Сумская дала откровенное интервью Ольге Горбачевой, в котором рассказала об отношением с отцом своей старшей дочери Антонины, актером Евгением Паперным.

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По словам 54-летней телезвезды, сейчас ей нечего делить со своим бывшим супругом. Сумская отметила, что ее и 70-летнего Паперного примирили совместные театральные постановки.

“Мы на той стадии отношений, когда нет необходимости что-то выяснять. Театр нас примирил“, - заявила актриса.

Также Ольга рассказала, что Евгений не интересуется жизнью своей трехлетней внучки Евы, которую их дочь Антонина Паперная родила от российского актера Владимира Яглыча.

“Сегодня он называет сына своей жены “мой сын и мои внуки“ и даже не спрашивает о своей родной внучке. Мы же часто на гастролях. И я как-то даже жду от него – может, спросишь, как там твоя кровь? Нет. Таких вопросов я не слышу никогда“, - поделилась Сумская.

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