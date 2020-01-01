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Звезда "Мстителей" Крис Хемсворт показал детское фото с братом Лиамом

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Исполнитель роли Тора Крис Хемсворт поздравил брата Лиама Хемсворта с днем рождения, опубликовав их детское фото.
Звезда "Мстителей" Крис Хемсворт показал детское фото с братом Лиамом
Звезда "Мстителей" Крис Хемсворт показал детское фото с братом Лиамом
Getty images

Австралийский актер Крис Хемсворт, сыгравший Тора в кинематографической вселенной Marvel, порадовал поклонников редкой фотографией из семейного альбома.

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Раритетный кадр, которому более 25 лет, артист опубликовал по случаю 31-го дня рождения младшего брата, актера Лиама Хемсворта. В своем профиле в Инстаграм Крис запостил детский кадр, где он позировал с именинником. Братья были одеты в одинаковые наряды - оранжевые футболки и черные шорты.

“С днём рождения, эта фотография была сделана 3 года назад сегодня, черт возьми, время летит, но ты ничуть не изменился“, - с юмором подписал фото Хемсворт.

Крис Хемсворт показал детское фото с братом Лиамом
Крис Хемсворт показал детское фото с братом Лиамом
instagram.com/chrishemsworth

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Теги: Крис Хемсворт, Лиам Хемсворт
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Источник: ivonа bigmir)net

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