Звездный психолог и ведущая Наталья Холоденко запостила фото 5-летней давности.

Звездный психолог, украинская ведущая и певица Наталья Холоденко поделилась с пользователями Сети архивными фотографиями 5-летней давности.

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Знаменитость вспомнила о начале телевизионной карьеры и показала, как выглядела до похудения. На своей странице в Инстаграм Наталья призналась, что в то время она весила около 98 килограмм. Несмотря на лишний вес, она нравилась себе “до умопомрачения“.

На этих фото я, только 5 лет назад! Я весила около 98 кг и нравилась себе до умопомрачения. Все было сложнее, беднее, безвкуснее), но ощущение свободы и большого будущего окрыляло. Я была ведущей проекта “Половинки“ с лучшей командой и идеей проекта в моей жизни. У меня был сын, муж, поклонники, друзья, обложки журналов, первый достойный гонорар на канале, тренинги... Не хватало только времени и денег. Несмотря на гонорар, жизнь в столице съедала все: я переехала в Киев и снова пришлось становиться на ноги. Я постоянно работала, мой сын сидел на сцене и ждал, когда я закончу, а дома под дверью - пока я консультировала“, - поделилась воспоминаниями звездный психолог.

Холоденко заявила, что ей очень не хватает той Натальи, которой она была раньше. По словам звезды, 5 лет назад у нее было меньше потерь и больше веры.

“Я так благодарна той Холоденко за эту Холоденко! Она делала все максимально как могла. И я скучаю по той жизни, потому что было меньше потерь, разочарований, больше веры и легкости. Меня невозможно было сбить, сломить, расстроить. Всегда говорите себе прошлому, людям из прошлого и самому прошлому: “Благодарю!“. Это важно не только потому, что без прошлого невозможно настоящее, но и потому, что столько всего было разного и со всем удалось как-то справиться“, - обратилась к подписчикам психолог.

Наталья Холоденко показала, как выглядела до похудения instagram.com/kholodenkon

Наталья Холоденко показала, как выглядела до похудения instagram.com/kholodenkon

Наталья Холоденко показала, как выглядела до похудения instagram.com/kholodenkon

Наталья Холоденко показала, как выглядела до похудения instagram.com/kholodenkon

Наталья Холоденко показала, как выглядела до похудения instagram.com/kholodenkon

Наталья Холоденко показала, как выглядела до похудения instagram.com/kholodenkon

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