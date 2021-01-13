MONATIK поразил фанов эффектной стройкой на голове
Знаменитый украинский артист и продюсер Дмитрий Монатик (MONATIK) шокировал подписчиков новыми фотографиями с отдыха на острове Мальдивы. Певец показал свою утреннюю зарядку.
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Так, в своем профиле в Инстаграм, на который подписаны 2,5 млн читателей, Дмитрий опубликовал подборку пляжных снимков, где он позировал в одних шортах черного цвета. Музыкант продемонстрировал на камеру, как он умеет стоять на голове.
“На утреннюю зарядку выходи! 1.2.3.... хорошо...“, - подписал эффектные кадры MONATIK.
Пользователи Сети были в восторге от увиденного:
- Выйти на зарядку можно, а вот как повторить все эти трюки 🙀🔥💣
- Да. Видимо переворот на голову дает новые идеи и песни👌. Хорошо! Я так тоже делаю, пока никто не видит 😂
- Ого😮😮😮А так можно? 😍
- А.ф.и.г.е.т.ь🔥
- 😁👏🏻 Отличные кадры
- Вау дуже круто👏🔥
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