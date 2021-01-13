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MONATIK поразил фанов эффектной стройкой на голове

Комментариев: 1
Певец Дмитрий Монатик показал свою утреннюю разминку на пляже на Мальдивах.
MONATIK поразил фанов эффектной стройкой на голове
MONATIK поразил фанов эффектной стройкой на голове

Знаменитый украинский артист и продюсер Дмитрий Монатик (MONATIK) шокировал подписчиков новыми фотографиями с отдыха на острове Мальдивы. Певец показал свою утреннюю зарядку.

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Так, в своем профиле в Инстаграм, на который подписаны 2,5 млн читателей, Дмитрий опубликовал подборку пляжных снимков, где он позировал в одних шортах черного цвета. Музыкант продемонстрировал на камеру, как он умеет стоять на голове.

“На утреннюю зарядку выходи! 1.2.3.... хорошо...“, - подписал эффектные кадры MONATIK.

MONATIK поразил фанов эффектной стройкой на голове
MONATIK поразил фанов эффектной стройкой на голове
MONATIK поразил фанов эффектной стройкой на голове
MONATIK поразил фанов эффектной стройкой на голове
MONATIK поразил фанов эффектной стройкой на голове
MONATIK поразил фанов эффектной стройкой на голове

Пользователи Сети были в восторге от увиденного:

  • Выйти на зарядку можно, а вот как повторить все эти трюки 🙀🔥💣
  • Да. Видимо переворот на голову дает новые идеи и песни👌. Хорошо! Я так тоже делаю, пока никто не видит 😂
  • Ого😮😮😮А так можно? 😍
  • А.ф.и.г.е.т.ь🔥
  • 😁👏🏻 Отличные кадры
  • Вау дуже круто👏🔥

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Теги: MONATIK, Дмитрий Монатик, Монатик
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  13.01.2021, 16:10
Оценка:  0
гость
100% удивил своей СТРОЙКОЙ на голове ))))))) до сих пор не могу от смеха отойти!
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