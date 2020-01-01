Санта Димопулос запостила пляжные фото с годовалой дочерью

Санта Димопулос поделилась новыми кадрами из Дубая и подсказала родителям, как правильно путешествовать с маленькими детьми.

Экс-участница “ВИА Гры“, чемпионка мира по фитнесу и победительница “Танців з зірками 2020“ Санта Димопулос продолжает делиться с поклонниками яркими кадрами с отдыха в Дубае, ОАЭ.

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На своей странице в Инстаграм артистка запостила подборку свежих фотографий с прогулки по пляжу с годовалой дочерью. На снимках звездная мама вела за руку маленькую Софию. Санта позировала в длинном сарафане розового цвета и темных очках. А малышка была одета в белое платье с цветочным принтом.

В описании к фото Димопулос вспомнила, что впервые София путешествовала с ней за границу, когда ей было всего два месяца. Певица призналась, что девочка отлично переносит смену обстановки.

“Наша первая совместная поездка с Софиком случилась когда ей исполнилось 2 месяца и весь перелёт она сладко спала. Потом мы летали в Дубаи в 4 месяца, Куршевель и вот снова Дубаи. Она отлично переносит смену обстановки и всё проходит более чем гладко. Несмотря на то, что в поездку мы всегда берём нянечку, в дороге я стараюсь постоянно быть с Софи“, - поделилась Санта.

Также Димопулос решила оставить в публикации несколько полезных советов родителям о том, как правильно путешествовать с маленькими детьми.

1. Готовьтесь быть гибкими и наберитесь терпения, ведь малыш может капризничать, кричать, плакать и не слушаться. Главное – не выходить из себя (дети сразу перенимают беспокойство), быть готовой что не всё пойдёт по плану и быстро реагировать.

2. Возьмите знакомые ребёнку вещи/игрушки, чтобы не было сильного стресса. У нас это одеяльце и книжки.

3. Продумайте все мелочи (которые на деле вовсе и не мелочи😅) – вода, запасная удобная одежда, памперсы, пустышки, салфетки, планшет с мультиками, игрушки, книжки, zip lock пакеты (при “аварии“, грязные вещи сложить), пару запасных футболок для себя 😄

4. Обязательно возьмите с собой полезные перекусы (помимо еды), потому что дети без привычной обстановки, в стрессе, перелётах чаще всего едят гораздо больше обычного. Я беру ягоды, печенье (предварительно испечённое дома), авокадо, банан, сыр.⠀

5. Аптечка, которую соберёт ваш педиатр

Санта Димопулос запостила пляжные фото с годовалой дочерью instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос запостила пляжные фото с годовалой дочерью instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос запостила пляжные фото с годовалой дочерью instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос запостила пляжные фото с годовалой дочерью instagram.com/santadimopulos

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