Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Слишком откровенно: Леся Никитюк показала грудь в сексуальном бюстгальтере

Комментариев: 0
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Леся Никитюк показала грудь в сексуальном бюстгальтере
Леся Никитюк показала грудь в сексуальном бюстгальтере
instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Катя Осадчая сверкнула бесстыжим декольте в откровенном наряде

Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя в черном бюстгальтере, который оголил ее бюст. Соблазнительный образ артистка дополнила ярким макияжем с акцентом на глазах, собранными волосами и чокером на шее.

Под публикацией Леся написала, что каждое утро выглядит сногсшибательно:

«Я так завжди зранку виглядаю😊
А ви???😁»

Стоит отметить, что Никитюк часто радует фанатов провокационными фото и видео, где демонстрирует свое обнаженное тело либо шутит о коллегах по шоу-бизнесу.

Поклонники восхитились смелым образом Леси, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красуня 🙏🏻шикарна Леся ✅».

«Неотразима секси».

«Супер!»

«Лучшая».

«Ты секси».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, Леся Никитюк 2020, Леся Никитюк телеведущая, Леся Никитюк фото, Леся Никитюк инстаграм, Леся Никитюк новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь