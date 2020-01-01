Слишком откровенно: Леся Никитюк показала грудь в сексуальном бюстгальтере
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя в черном бюстгальтере, который оголил ее бюст. Соблазнительный образ артистка дополнила ярким макияжем с акцентом на глазах, собранными волосами и чокером на шее.
Под публикацией Леся написала, что каждое утро выглядит сногсшибательно:
«Я так завжди зранку виглядаю😊
А ви???😁»
Стоит отметить, что Никитюк часто радует фанатов провокационными фото и видео, где демонстрирует свое обнаженное тело либо шутит о коллегах по шоу-бизнесу.
Поклонники восхитились смелым образом Леси, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Красуня 🙏🏻шикарна Леся ✅».
«Неотразима секси».
«Супер!»
«Лучшая».
«Ты секси».
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