Слишком откровенно: Леся Никитюк показала грудь в сексуальном бюстгальтере

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Леся Никитюк показала грудь в сексуальном бюстгальтере instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя в черном бюстгальтере, который оголил ее бюст. Соблазнительный образ артистка дополнила ярким макияжем с акцентом на глазах, собранными волосами и чокером на шее.

Под публикацией Леся написала, что каждое утро выглядит сногсшибательно:

«Я так завжди зранку виглядаю😊

А ви???😁»

Стоит отметить, что Никитюк часто радует фанатов провокационными фото и видео, где демонстрирует свое обнаженное тело либо шутит о коллегах по шоу-бизнесу.

Поклонники восхитились смелым образом Леси, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красуня 🙏🏻шикарна Леся ✅». «Неотразима секси». «Супер!» «Лучшая». «Ты секси».

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