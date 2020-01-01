Племянница Джулии Робертс показала первое фото с новорожденным сыном
В конце прошлого года, 27 декабря, дочь американского актера Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс, 29-летняя актриса и фотомодель Эмма Робертс родила первенца. Звезда сериала “Американская история ужасов“ подарила бойфренду, 35-летнему актеру Гаррету Хедлунду сына. Новоиспеченные родители назвали мальчика Роудсом.
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Спустя две с половиною недели после родов Эмма впервые показала ребенка подписчикам. В своем профиле в Инстаграм знаменитость обнародовала снимок с прогулки. На фото Робертс сидела на диване под деревом и держала на руках младенца. Мама и ребенок предстали перед камерой в нарядах одинакового цвета. Эмма запечатлена в коротком оранжевом платье и оранжевых босоножках, а малыш Роудс был укутан в оранжевую пеленку.
“Спасибо 2020, за то, что хоть что-то сделал правильно ☀️ Наш яркий свет Роудс Роберт Хедлунд 🧡“, - подписала снимок Робертс.
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