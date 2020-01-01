Этого не было в «Холостячке»: Ксения Мишина рассказала, как избранник довел ее до истерики

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками неожиданной информацией.

Ксения Мишина рассказала, как избранник довел ее до истерики instagram.com/misha.k.ua

Читай также: Катя Осадчая сверкнула бесстыжим декольте в откровенном наряде

Главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина рассказала фолловерам ситуацию, которая не вошла эфир. После окончания проекта победитель Александр Эллерт и его друг полуфиналист Андрей Рыбак создали развлекательное шоу на YouTube, куда пригласили Ксению. Актриса вместе с возлюбленным рассказали о запоминающихся моментах романтического проекта, о которых не знают зрители.

По словам Ксении, в финале шоу произошел случай, который довел ее до истерики. Речь идет о заключительном свидании на параплане. Тогда первым в воздух поднялся Александр, чем и вызвал волнение у Мишиной:

“У нас были рации, чтобы переговариваться, и я сказала сразу: “Сообщи, как ты себя чувствуешь“, потому что я боялась, что он потеряет сознание. И он пропал минут на 20. Я там внизу всю группу на уши подняла и сказала: “Где Эллерт? Где мой Эллерт?“ Меня начали успокаивать. Нет, он не отвечает, не выходит на связь!“ - рассказала Ксения.

Эллерт объяснил, почему не выходил на связь с любимой:

“Я слышу ее: “Саш, как дела?“, но я не могу нащупать рацию“, - пояснил свое поведение Александр, но затем все же связался с Ксенией.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: