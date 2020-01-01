Строгая судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар показала фото из юности

Звезда балета Екатерина Кухар рассказала фанам об "особенном" дне.

Несменная судья обновленных сезонов проекта “Танці з зірками“, известная прима-балерина и с недавних пор исполняющая обязанности директора Киевского хореографического училища Екатерина Кухар рассказала подписчикам о женщине, которая стала для нее “путеводной звездой в балетный мир“.

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На своей странице в Инстаграм звезда написала, что 12 января - особенный для нее день. Именно в этот день ее педагог Татьяна Алексеевна Таякина отметила 70-летие. По случаю юбилея наставницы Екатерина опубликовала архивные кадры с выступлений Таякиной.

“Татьяна Алексеевна Таякина - мой педагог, сенсей и проводник, без которой у меня не было бы того, что я имею сейчас... В паре с Валерием Петровичем Ковтуном, день ото дня, они раскрывали мои сценические способности, взращивали во мне балетный стержень и, буквально, подарили путёвку в жизнь! Помимо Вселенской благодарности и трепета в сердце, я испытываю безграничную любовь, уважение и теплоту. Татьяна Алексеевна - самый ценный бриллиант не только в жизни многих выдающихся артистов, но и в жизни училища. Она наш эталон и пример подражания...“, - написала балерина.

Татьяна Таякина instagram.com/ekaterinakukhar_official

Татьяна Таякина instagram.com/ekaterinakukhar_official

Татьяна Таякина instagram.com/ekaterinakukhar_official

Татьяна Таякина instagram.com/ekaterinakukhar_official

Кроме того, Кухар добавила в подборку кадр, где она еще совсем юная позировала в компании Татьяны Алексеевной и других ее учениц.

Екатерина Кухар показала фото из юности instagram.com/ekaterinakukhar_official

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