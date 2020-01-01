В майке на голое тело: Анита Луценко поразила своей сексуальностью
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Профессиональный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На кадре знаменитость позирует в майке на тонких бретельках телесного цвета, которую надела на голое тело, и бордовых лосинах. Спортивный образ девушка дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.
Под публикацией Анита рассказала фолловерам секрет, который поможет как можно скорее обрести фигуру мечты:
«Когда мы начинаем тренировки, то нам кажется, что мы тратим кучу энергии и с удовольствием начинаем есть больше, хвалить себя дополнительными десертами и больше отдыхать на диванчике - ведь я же поработала на славу! Хотя нам то, надо расходовать то, что лежит годами на бочках☝🏻 Тренировки - это 20 % дела и 80% это питание. Именно скорректировав питание- вы максимально быстро увидите результаты! 👌🏻✅»
Поклонники поблагодарили Аниту за ценный совет, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Анита, а я сделаю комплимент макияжу глаз, кайфую просто 🙈 ну ооочень красивые глаза и прям светятся 😊».
«Обожаю и уважаю Вас!»
«Анита, спасибо Вам за мотивацию🔥».
«Анита, ты супер».
«Красивая девушка».
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