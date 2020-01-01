Певец Александр Пономарев поздравил дочь Зою с днем рождения, опубликовав архивные кадры.

Народный артист Украины, известный певец и первый представитель нашей страны на “Евровидении“ Александр Пономарев опубликовал в соцсети редкие фотографии из семейного альбома.

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На официальной странице в Инстаграм 47-летний исполнитель разместил коллаж из двух снимков, где он позировал в компании своих дочерей от отношений с Аленой Мозговой - Евгении Пономаревой и Зои Мозговой. На первом фото девушки запечатлены еще в школьном возрасте. А на втором кадре они уже совсем взрослые.

Архивные снимки звездный папа решил обнародовать по случаю дня рождения Зои. 12 января она отпраздновала 27-летие. Отметим, что Пономарев не является биологическим отцом именинницы, однако он воспитывал Зою как родную дочь.

“В моєї Зої сьогодні День Народження! Вітаю тебе і бажаю Многая і Благая Літа !😘🌹“, - подписал фото Александр.

Александр Пономарев показал редкие фото с обеими дочерьми .instagram.com/ponomaryovoleksandr

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