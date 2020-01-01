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Беременная жена Виктора Павлика показала округлившийся животик в купальнике

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Екатерина Репяхова запостила короткое видео с отдыха в Буковеле.
Беременная жена Виктора Павлика показала округлившийся животик в купальнике
Беременная жена Виктора Павлика показала округлившийся животик в купальнике
instagram.com/repyahovakate

Молодая жена Народного артиста Украины Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова, которая на днях объявила о беременности, показала, как изменилась ее фигура.

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На своей странице в Инстаграм 25-летняя девушка запостила в Инстаграм-Сторис короткое видео с отдыха в Буковеле. В ролике Екатерина продемонстрировала на камеру округлившийся животик в раздельном купальнике черного цвета.

Отметим, что пока Репяхова не разглашает строк беременности и пол будущего ребенка. Однако, недавно в Сторис она намекнула, что находится в положении более трех месяцев.

Беременная жена Виктора Павлика показала округлившийся животик в купальнике
Беременная жена Виктора Павлика показала округлившийся животик в купальнике
скриншот
Беременная жена Виктора Павлика показала округлившийся животик в купальнике
Беременная жена Виктора Павлика показала округлившийся животик в купальнике
скриншот
Беременная жена Виктора Павлика показала округлившийся животик в купальнике
Беременная жена Виктора Павлика показала округлившийся животик в купальнике
скриншот

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Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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Источник: ivonа bigmir)net

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