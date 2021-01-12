Певица Юлия Санина показала архивный кадр с отдыха в Египте.

Вокалистка знаменитой украинской рок-группы “The Hardkiss“ и участница проекта “Танці з зірками 2020“ Юлия Санина очаровала поклонников архивной фотографией с отдыха в Египте.

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Так, на своей странице в Инстаграм 30-летняя звезда запостила кадр, который сделал ее муж, гитарист и креативный продюсер “The Hardkiss“ Вал Бебко. На снимке Юлия позировала в черном купальнике, белом полотенце и белой кепке. Певица задумчиво смотрела вдаль.

Рядом с Саниной в панамке, клетчатой рубашке и белом полотенце позировал ее 5-летний сын Даниил. После длительной прогулки на море мальчик уснул возле звездной мамы.

“Я не помню, о чем думала в тот момент. Помню только ощущения: соленые брызги, ветер, уставшие мы, запах моря... @val_bebko спасибо за снимок, люблю, когда ты видишь тот самый “момент“, - подписала милый снимок Юлия.

Юлия Санина из "The Hardkiss" умилила Сеть снимком со спящим сыном instagram.com/the_hardkiss

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