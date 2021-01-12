Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Юлия Санина из "The Hardkiss" умилила Сеть снимком со спящим сыном

Комментариев: 1
Певица Юлия Санина показала архивный кадр с отдыха в Египте.
Юлия Санина из "The Hardkiss" умилила Сеть снимком со спящим сыном
Юлия Санина из "The Hardkiss" умилила Сеть снимком со спящим сыном
instagram.com/the_hardkiss

Вокалистка знаменитой украинской рок-группы “The Hardkiss“ и участница проекта “Танці з зірками 2020“ Юлия Санина очаровала поклонников архивной фотографией с отдыха в Египте.

Читай также: “Притворяюсь Викторией Бэкхем“: Звезда “Женского квартала“ снялась в кожаном костюме

Так, на своей странице в Инстаграм 30-летняя звезда запостила кадр, который сделал ее муж, гитарист и креативный продюсер “The Hardkiss“ Вал Бебко. На снимке Юлия позировала в черном купальнике, белом полотенце и белой кепке. Певица задумчиво смотрела вдаль.

Рядом с Саниной в панамке, клетчатой рубашке и белом полотенце позировал ее 5-летний сын Даниил. После длительной прогулки на море мальчик уснул возле звездной мамы.

“Я не помню, о чем думала в тот момент. Помню только ощущения: соленые брызги, ветер, уставшие мы, запах моря... @val_bebko спасибо за снимок, люблю, когда ты видишь тот самый “момент“, - подписала милый снимок Юлия.

Юлия Санина из
Юлия Санина из "The Hardkiss" умилила Сеть снимком со спящим сыном
instagram.com/the_hardkiss

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Юлия Санина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Педропотрох    12.01.2021, 20:08
Оценка:  -22
Педропотрох
Мальчик этот подозрительно похож и на Сосо Павлиашвили и на Никиту Джигурду..."Звёздная мама"явно что-то не договаривает.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь