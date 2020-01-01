Участница шоу "Холостяк 10" Алина Ляшук позировала в купальнике.

Алина из "Холостяка 10" показала, как нежится в бассейне на Мальдивах instagram.com/lionilal

Одна из участниц 10 сезона “Холостяка“, менеджер по продажам, стилист и певица Алина Ляшук похвасталась первой поездкой на Мальдивы. 25-летняя девушка обнародовала фото с райского отдыха и ответила на часто задаваемые вопросы подписчиков.

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Так, на своей странице в Инстаграм Алина запостила свежий кадр, где она нежится в бассейне в оранжевом купальнике на фоне Индийского океана. В описании к фото звезда рассекретила, что с ней должна была лететь еще одна участница “Холостяка“ Дана Оханская, однако у финалистки реалити обнаружили коронавирус.

“Поїздка сюди - це ніби фільм “Іронія долі“😀 тому що їхати нікуди я не планувала) Всю історію розповідати не буду, але летіти сюди я мала з усіма Вами відомою Даною Оханською, ми мали жити в одному номері і насолоджуватися цими краєвидами, але перед самою поїздкою вона отримала позитивний тест на ковід і в результаті я тут сама“, - призналась Ляшук.

Кроме того, Алина с юмором рассказала, что персонал отеля уже подписался на ее аккаунт в Инстаграм.

“Ви просите мене робити більше фото і відео, а я прошу персонал готелю мене фотографувати, тому тепер вони мене знають особисто і вже підписалися на мій інстаграм😂 (а ще я взяла з собою підставку для телефону, тому на неї теж знімаю)“, - написала участница “Холостяка 10“.

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