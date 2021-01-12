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«Мужчины боятся»: располневшая Леся Никитюк показала свою фигуру в бикини

Комментариев: 2
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Располневшая Леся Никитюк показала свою фигуру в бикини
Располневшая Леся Никитюк показала свою фигуру в бикини
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала, как выглядит после праздников. На кадрах знаменитость позирует в черном нижнем белье, которое подчеркивает ее аппетитные формы. Однако сзади Леси притаилась подруга, которая по просьбе звезды сделала талию визуально меньше.

Под публикацией Никитюк написала так:

«Так и работаем😆
Тримайте лайфхак❤️».

Поклонники восхитились не только внешним видом, но и чувством юмора телезвезды, написав приятные слова в комментариях:

«Это что ручной фэйстюн?»

«Леся ❤️ти красуня 🔥обожнюю ✅».

«Красуня, просто богиня 🔥🔥🔥...»

«Мужчины боятся такую красоту».

«Идеальная фигура, секси-девочка».

«Вау, Леся, ты шикарная!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.01.2021, 18:35
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гость
Олъйя иди на пасатъ мой х...у...й
гость  (аноним)  12.01.2021, 18:20
Оценка:  0
гость
В таком "бикиньи" йух не встанет точно, лучше без всяких - кини.
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