«Мужчины боятся»: располневшая Леся Никитюк показала свою фигуру в бикини
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала, как выглядит после праздников. На кадрах знаменитость позирует в черном нижнем белье, которое подчеркивает ее аппетитные формы. Однако сзади Леси притаилась подруга, которая по просьбе звезды сделала талию визуально меньше.
Под публикацией Никитюк написала так:
«Так и работаем😆
Тримайте лайфхак❤️».
Поклонники восхитились не только внешним видом, но и чувством юмора телезвезды, написав приятные слова в комментариях:
«Это что ручной фэйстюн?»
«Леся ❤️ти красуня 🔥обожнюю ✅».
«Красуня, просто богиня 🔥🔥🔥...»
«Мужчины боятся такую красоту».
«Идеальная фигура, секси-девочка».
«Вау, Леся, ты шикарная!»
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