«Мужчины боятся»: располневшая Леся Никитюк показала свою фигуру в бикини

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Располневшая Леся Никитюк показала свою фигуру в бикини instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала, как выглядит после праздников. На кадрах знаменитость позирует в черном нижнем белье, которое подчеркивает ее аппетитные формы. Однако сзади Леси притаилась подруга, которая по просьбе звезды сделала талию визуально меньше.

Под публикацией Никитюк написала так:

«Так и работаем😆

Тримайте лайфхак❤️».

Поклонники восхитились не только внешним видом, но и чувством юмора телезвезды, написав приятные слова в комментариях:

«Это что ручной фэйстюн?» «Леся ❤️ти красуня 🔥обожнюю ✅». «Красуня, просто богиня 🔥🔥🔥...» «Мужчины боятся такую красоту». «Идеальная фигура, секси-девочка». «Вау, Леся, ты шикарная!»

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