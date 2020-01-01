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«Это фантастика»: Надя Дорофеева взорвала Сеть милым видео с отдыха

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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками коротким видеороликом.

Надя Дорофеева взорвала Сеть видео с отдыха
Надя Дорофеева взорвала Сеть видео с отдыха
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала милое видео с потрясающим видом. На кадрах знаменитость позирует со своим мужем Владимиром Дантесом на фоне водопада Kanto Lampo. Звезда надела открытый купальник, который подчеркнул ее стройное тело, а ее муж – красные шорты, оголив торс.

Под публикацией Надя написала так:

«Это Вова, я и водопад Kanto Lampo».

Стоит отметить, что Дорофеева не часто радует своих фанатов семейными снимками, поэтому короткий видеоролик произвел настоящий фурор среди фолловеров.

Не только поклонники восхитились шикарным видеороликом звездной пары, не остались равнодушными коллеги по шоу-бизнесу, которые оставили множество приятных слов:

«Превосходно😍❤️».

«Мои красивые ❤️».

«Наадя! Это капец как красиво».

«Фантастика».

«Вау, красота».

«Это просто невероятно красиво».

«Выглядит потрясно».

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Источник: ivonа bigmir)net

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