Слишком горячо: Даша Астафьева засветила свои прелести в откровенном наряде

Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками пикантными видео.

Даша Астафьева засветила свои прелести в откровенном наряде instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала серию коротких видеороликов. На кадрах знаменитость предстала в соблазнительном одеянии, которое подчеркнуло ее стройные ножки и аппетитные формы. Черные трусики на завышенной талии, кофточка в клетку и боди с глубоким декольте придали образу еще большей сексуальности. Эффектный облик Даша дополнила кудрявыми волосами, ярким макияжем и аксессуарами.

Под публикацией Астафьева призналась, что любит работать с профессионалами, которые делают шикарные снимки:

«Фотография, по- прежнему одно из самых удивительных и загадочных чудес! И как приятно убеждаться иногда, что снимает тебя все же не профессионал, а человек! Я горжусь возможностью работать с самыми лучшими.

С теми, кого мечтала и детально продумала в каждой мысли)».

Поклонники восхитились внешним видом Даши, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Богиня❤️». «Шикарная женщина с безгранично глубокой душой! 🙏😍» «Дива🔥». «Восхитительная женщина». «Как всегда великолепна».

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