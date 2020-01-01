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Слишком горячо: Даша Астафьева засветила свои прелести в откровенном наряде

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Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками пикантными видео.

Даша Астафьева засветила свои прелести в откровенном наряде
Даша Астафьева засветила свои прелести в откровенном наряде
instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала серию коротких видеороликов. На кадрах знаменитость предстала в соблазнительном одеянии, которое подчеркнуло ее стройные ножки и аппетитные формы. Черные трусики на завышенной талии, кофточка в клетку и боди с глубоким декольте придали образу еще большей сексуальности. Эффектный облик Даша дополнила кудрявыми волосами, ярким макияжем и аксессуарами.

Под публикацией Астафьева призналась, что любит работать с профессионалами, которые делают шикарные снимки:

«Фотография, по- прежнему одно из самых удивительных и загадочных чудес! И как приятно убеждаться иногда, что снимает тебя все же не профессионал, а человек! Я горжусь возможностью работать с самыми лучшими.
С теми, кого мечтала и детально продумала в каждой мысли)».

Поклонники восхитились внешним видом Даши, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Богиня❤️».

«Шикарная женщина с безгранично глубокой душой! 🙏😍»

«Дива🔥».

«Восхитительная женщина».

«Как всегда великолепна».

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Источник: ivonа bigmir)net

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