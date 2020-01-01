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"Четыре года как одно мгновение": Монатик и его жена показали сына-именинника

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Дмитрий и Ирина Монатик трогательно поздравили Платона с 4-летием, опубликовав его младенческие снимки.
"Четыре года как одно мгновение": Монатик и его жена показали сына-именинника
"Четыре года как одно мгновение": Монатик и его жена показали сына-именинника
instagram.com/monatik_official

Мегапопулярный украинский исполнитель и продюсер Дмитрий Монатик (MONATIK) и его жена Ирина Монатик поделились с поклонниками радостным событием. Во вторник, 12 января, супруги отмечают день рождения младшего сына.

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На своих страницах в Инстаграм звездные родители сообщили, что сегодня Платону исполняется 4 года. В честь праздника Ирина и Дмитрий решили поделиться в соцсети младенческими снимками именинника.

Так, певец в своем профиле разместил фото из роддома, где он держит на руках новорожденного Платона. А его супруга обнародовала снимок, где сын в синем комбинезоне лежит на красном пледе.

Четыре года назад, в промежутке съёмок одной рекламной кампании, мы с @irinamonatik счастливые мчали в роддом!!! Было жаркое время, я постоянно находился в дорогах, гастролях и отчетливо помню, как молил небеса, чтобы Ты дождался и появился именно в день, когда мы все будем находиться в Киеве, и была возможность Тебя достойно встретить! Ты услышал! И я уже тогда подумал: “...какой пунктуальный и ответственный человек“. Для нашей семьи дни рождения детей -это всегда самый долгожданный и любимый праздник!!! В этот день, четыре года назад, судьба нам подарила Тебя!!! Весёлого, непредсказуемого, идейного, артистичного, прекрасного брата, потрясающего сына и, уже отчетливо понятно... с железным характером мужчину.) Как же мы тебя любим, наш Платон! Расти счастливым и продолжай быть достойным во всех смыслах. С днём рождения, наш младшенький!!!“, - поделился воспоминаниями Монатик.

Монатик и его жена показали сына-именинника
Монатик и его жена показали сына-именинника
instagram.com/monatik_official

С днём рождения, наше сокровище! Наш Платон! Благодарим небеса, что ты выбрал нас с @monatik_official своими родителями! Время летит нереально быстро! 4 года, как одно мгновение“, - написала Ирина Монатик.

Монатик и его жена показали сына-именинника
Монатик и его жена показали сына-именинника
instagram.com/irinamonatik

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Теги: MONATIK, Монатик, Ирина Монатик
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Источник: ivonа bigmir)net

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