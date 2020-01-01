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50-летняя Наоми Кэмпбелл порадовала фанатов сексуальными снимками в бикини

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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Наоми Кэмпбелл порадовала фанатов сексуальными снимками в бикини
Наоми Кэмпбелл порадовала фанатов сексуальными снимками в бикини
instagram.com/naomi

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Популярная актриса Наоми Кэмпбелл на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в открытом купальнике с анималистичным принтом бренда Melissa Odabash и синем парео, которое она повязала на бедрах. Звезда устроила фотосессию в откровенном образе посреди африканской пустыни. Свой облик Наоми дополнила распущенными волосами, солнцезащитными очками и множеством украшений.

Стоит отметить, что за короткий промежуток времени публикация набрала 137 тысяч лайков и около тысячи восторженных комментариев.

Поклонники восхитились внешним видом Кэмпбелл, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ты невероятная, Наоми, вау!»

«Красота!»

«Выглядишь потрясающе».

«Королева!»

«У Наоми Кэмпбелл ноги богини».

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Источник: ivonа bigmir)net

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