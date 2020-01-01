50-летняя Наоми Кэмпбелл порадовала фанатов сексуальными снимками в бикини
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Популярная актриса Наоми Кэмпбелл на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в открытом купальнике с анималистичным принтом бренда Melissa Odabash и синем парео, которое она повязала на бедрах. Звезда устроила фотосессию в откровенном образе посреди африканской пустыни. Свой облик Наоми дополнила распущенными волосами, солнцезащитными очками и множеством украшений.
Стоит отметить, что за короткий промежуток времени публикация набрала 137 тысяч лайков и около тысячи восторженных комментариев.
Поклонники восхитились внешним видом Кэмпбелл, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Ты невероятная, Наоми, вау!»
«Красота!»
«Выглядишь потрясающе».
«Королева!»
«У Наоми Кэмпбелл ноги богини».
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