"Теперь вы знаете обо мне все": Иракли Макацария показал, как выглядел в школьные годы
Главный герой шестого сезона “Холостяка“, финалист “Танців з зірками 2018“, экс-тренер проекта “Зважені та щасливі“, грузинский бизнесмен Иракли Макацария удивил поклонников редкими фотографиями из семейного альбома.
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На своей странице в Инстаграм мужчина решил продемонстрировать, как менялась его внешность. Иракли обнародовал снимки, которые были сделанные в его школьные и студенческие годы. В подборки можно увидеть совместные фото Макацарии с сестрой и бабушкой, а также пляжный кадр.
“Теперь вы знаете обо мне всё 😁😎 Видите изменения? 😁“, - поинтересовался у фанов телезвезда.
Пользователи Сети принялись активно обсуждать фотографии Иракли Макицарии из юности:
- От мальчишеской застенчивости до мужской мудрости🙏🔥💪🏻
- Года Вас только красят 🔥
- Очаровательный! Кудри всегда на высоте!
- О боже, какой был милашка 😝😜
- Изменения колоссальные! Терпение и труд! Браво! Ещё раз доказывает, все в наших руках!
- Симпатичный в каждом возрасте по-своему)
- Ааааааа такой классный!!!🔥🔥🔥🤪🤪🤪😁😁🔥🔥🔥
- Класс! Такой разный и такой всегда обаятельный
- Как был красавчик так и остался))
- Кроме последних двух фото вообще на себя не похож
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