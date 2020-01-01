Таким вы его еще не видели! Участник "Холостяка 6" Иракли Макацария поделился архивными фотографиями из детства и юности.

"Теперь вы знаете обо мне все": Иракли Макацария показал, как выглядел в школьные годы instagram.com/maqatsa

Главный герой шестого сезона “Холостяка“, финалист “Танців з зірками 2018“, экс-тренер проекта “Зважені та щасливі“, грузинский бизнесмен Иракли Макацария удивил поклонников редкими фотографиями из семейного альбома.

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На своей странице в Инстаграм мужчина решил продемонстрировать, как менялась его внешность. Иракли обнародовал снимки, которые были сделанные в его школьные и студенческие годы. В подборки можно увидеть совместные фото Макацарии с сестрой и бабушкой, а также пляжный кадр.

“Теперь вы знаете обо мне всё 😁😎 Видите изменения? 😁“, - поинтересовался у фанов телезвезда.

Иракли Макацария показал, как выглядел в школьные годы instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария показал, как выглядел в школьные годы instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария показал, как выглядел в школьные годы instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария показал, как выглядел в школьные годы instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария показал, как выглядел в школьные годы instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария показал, как выглядел в школьные годы instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария показал, как выглядел в школьные годы instagram.com/maqatsa

Пользователи Сети принялись активно обсуждать фотографии Иракли Макицарии из юности:

От мальчишеской застенчивости до мужской мудрости🙏🔥💪🏻

Года Вас только красят 🔥

Очаровательный! Кудри всегда на высоте!

О боже, какой был милашка 😝😜

Изменения колоссальные! Терпение и труд! Браво! Ещё раз доказывает, все в наших руках!

Симпатичный в каждом возрасте по-своему)

Ааааааа такой классный!!!🔥🔥🔥🤪🤪🤪😁😁🔥🔥🔥

Класс! Такой разный и такой всегда обаятельный

Как был красавчик так и остался))

Кроме последних двух фото вообще на себя не похож

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