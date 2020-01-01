"Наша нереальная детская": Тарабарова похвасталась ремонтом в загородном доме

Певица Светлана Тарабарова показала, как оформила стены в детской комнате своего нового дома.

В начале лета 2020 года украинская певица Светлана Тарабарова (TARABAROVA) сообщила подписчикам радостную новость. Она и ее муж Алексей Бондарь наконец-то приобрели дом после 13 лет арендованного жилья.

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На своей странице в Инстаграм 30-летняя артистка часто делиться с подписчиками первыми результатами ремонта в собственном особняке. Так, на днях Светлана похвасталась интересным дизайном детской комнаты. Звезда опубликовала несколько фото и видео, где позирует с сыном Иваном на фоне расписанных стен с изображением леса, гор, птиц и восхода солнца.

“Наша нереальна стіна в дитячій 🎨 Моя улюблена кімната у будинкустала ще більш казковою 🤗 ⠀ Гортайте карусель 🙌там ми для вас залишили відео, як саме створювався наш розпис 🌲🏔“, - написала Тарабарова.

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