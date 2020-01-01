Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Наша нереальная детская": Тарабарова похвасталась ремонтом в загородном доме

Комментариев: 0
Певица Светлана Тарабарова показала, как оформила стены в детской комнате своего нового дома.
"Наша нереальная детская": Тарабарова похвасталась ремонтом в загородном доме
"Наша нереальная детская": Тарабарова похвасталась ремонтом в загородном доме
instagram.com/tarabarova

В начале лета 2020 года украинская певица Светлана Тарабарова (TARABAROVA) сообщила подписчикам радостную новость. Она и ее муж Алексей Бондарь наконец-то приобрели дом после 13 лет арендованного жилья.

Читай также: Экс-супруга Виктора Павлика сделала громкое заявление об их 25-летнем браке

На своей странице в Инстаграм 30-летняя артистка часто делиться с подписчиками первыми результатами ремонта в собственном особняке. Так, на днях Светлана похвасталась интересным дизайном детской комнаты. Звезда опубликовала несколько фото и видео, где позирует с сыном Иваном на фоне расписанных стен с изображением леса, гор, птиц и восхода солнца.

“Наша нереальна стіна в дитячій 🎨 Моя улюблена кімната у будинкустала ще більш казковою 🤗 ⠀ Гортайте карусель 🙌там ми для вас залишили відео, як саме створювався наш розпис 🌲🏔“, - написала Тарабарова.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Светлана Тарабарова, TARABAROVA
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь