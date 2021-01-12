62-летняя Мадонна засыпала Сеть фото с молодым любовником во время отдыха
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Популярная исполнительница Мадонна на своей странице в Инстаграм опубликовала снимки с отдыха. Знаменитость организовала тур по Африке, куда взяла молодого любовника, 26-летнего Ахламалика Уильямса, и сына от Гая Риччи - 21-летнего Рокко. В социальных сетях звезда активно транслирует свое времяпровождения, показывая ролики невероятной природы. Также Мадонна со своей командой посетила детские дома и пообщалась с местными жителями.
Однако все внимание приковывает новая любовь артистки, ради которого она примеряет гламурные образы. Одним из самых эффектных обликов является джинсовый голубой комбинезон и шляпка. Стильный наряд прекрасно сочетается с розовыми волосами, выдающимися скулами и минимальным макияжем звезды.
Напомним, что 62-летняя Мадонна создала свою благотворительную организацию Raising Malawi, которая поддерживает сирот и уязвимых детей.
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