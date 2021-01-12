Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

62-летняя Мадонна засыпала Сеть фото с молодым любовником во время отдыха

Комментариев: 0
Американская певица Мадонна поделилась с подписчиками фото с 26-летним бойфрендом.

Мадонна засыпала Сеть интимными фото с молодым любовником
Мадонна засыпала Сеть интимными фото с молодым любовником
instagram.com/madonna

Читай также: Дикая кошка: Настя Каменских сверкнула пышным бюстом

Популярная исполнительница Мадонна на своей странице в Инстаграм опубликовала снимки с отдыха. Знаменитость организовала тур по Африке, куда взяла молодого любовника, 26-летнего Ахламалика Уильямса, и сына от Гая Риччи - 21-летнего Рокко. В социальных сетях звезда активно транслирует свое времяпровождения, показывая ролики невероятной природы. Также Мадонна со своей командой посетила детские дома и пообщалась с местными жителями.

Однако все внимание приковывает новая любовь артистки, ради которого она примеряет гламурные образы. Одним из самых эффектных обликов является джинсовый голубой комбинезон и шляпка. Стильный наряд прекрасно сочетается с розовыми волосами, выдающимися скулами и минимальным макияжем звезды.

Мадонна засыпала Сеть интимными фото с молодым любовником
Мадонна засыпала Сеть интимными фото с молодым любовником
instagram.com/madonna

Напомним, что 62-летняя Мадонна создала свою благотворительную организацию Raising Malawi, которая поддерживает сирот и уязвимых детей.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Мадонна, Мадонна 2020, Мадонна певица, Мадонна фото, Мадонна любовник, Мадонна инстаграм, Мадонна новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.01.2021, 12:36
Оценка:  0
гость
До чего же уёбищный этот негро-араб Хуильямс...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь