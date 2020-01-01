«Как две капли воды»: Светлана Лобода поразила внешним сходством со старшей дочерью
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с дочерью. На кадре знаменитость позирует со своей старшей дочерью на фоне высоток. Артистка для прогулки надела кожаные штаны, топ, блестящий пиджак и туфли на каблуках. Стильный образ звезда дополнила черной сумкой, распущенными волосами и выразительным макияжем. Звездная дочь предпочла эффектный спортивный костюм и кроссовки.
Под публикацией Светлана призналась, что обожает проводить время со своей семьей:
«Январь- месяц, который я всегда посвящаю семье. Чистые, сильные эмоции. Безусловная любовь ❤️
Ева на style».
Поклонники восхитились внешним видом звездной семьи, и осыпали их комплиментами в комментариях:
«Красотки».
«Вы очень похожи, как 2 капли».
«Света, бесподобно выглядишь».
«Суперзвезда».
«Как вы прекрасны».
«Шикарная женщина».
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