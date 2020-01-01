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«Как две капли воды»: Светлана Лобода поразила внешним сходством со старшей дочерью

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками семейным снимком.

Светлана Лобода поразила внешним сходством со старшей дочерью
Светлана Лобода поразила внешним сходством со старшей дочерью
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с дочерью. На кадре знаменитость позирует со своей старшей дочерью на фоне высоток. Артистка для прогулки надела кожаные штаны, топ, блестящий пиджак и туфли на каблуках. Стильный образ звезда дополнила черной сумкой, распущенными волосами и выразительным макияжем. Звездная дочь предпочла эффектный спортивный костюм и кроссовки.

Под публикацией Светлана призналась, что обожает проводить время со своей семьей:

«Январь- месяц, который я всегда посвящаю семье. Чистые, сильные эмоции. Безусловная любовь ❤️
Ева на style».

Поклонники восхитились внешним видом звездной семьи, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Красотки».

«Вы очень похожи, как 2 капли».

«Света, бесподобно выглядишь».

«Суперзвезда».

«Как вы прекрасны».

«Шикарная женщина».

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Источник: ivonа bigmir)net

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