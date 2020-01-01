Даша Ульянова опубликовала пост о путешествии в ОАЭ в современных реалиях.

Победительница проекта “Холостяк 10“, мастер спорта по гимнастике и тренер по стретчингу Даша Ульянова отправилась на отдых за границу. Как и многие украинские звезды, девушка улетела в Дубай, ОАЭ.

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На своей странице в Инстаграм Даша уже успела запостить несколько пляжных кадров. На первом фото Ульянова запечатлена в джинсовой куртке, розовой футболке и мини-шортах. В руке она держала вьетнамки, а на лице у нее были темные солнцезащитные очки.

Победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова запостила пляжные фото из Дубая instagram.com/dasha_ulyanovaa

Еще на одном снимке гимнастка предстала в легком белом платье на фоне воды, пальм и высокого здания. В описании к кадру звезда подсказала фанам, как путешествовать в ОАЭ во время коронавируса.

“Чтобы попасть в Дубай, необходимо сделать аж 2 теста на COVID-19. Результаты первого должны быть не позднее 96 часов до прилёта в Эмираты. В аэропорте нужно предоставить сертификат (обязательно распечатанный!!!) с информацией о негативном тесте на английском языке. Затем в ОАЭ вам делают повторный тест за счёт государства. После чего вы отправляетесь в свой отель и ожидаете результаты 👌🏻 К сожалению, так может вылететь почти сутки отдыха. Обязательно учтите этот момент при бронировании путешествия 😉“, - написала Ульянова.

Победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова запостила пляжные фото из Дубая instagram.com/dasha_ulyanovaa

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