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Дикая кошка: Настя Каменских сверкнула пышным бюстом

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Настя Каменских сверкнула пышным бюстом
Настя Каменских сверкнула пышным бюстом
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На портретном кадре знаменитость предстала в белом бюстгальтере от купальника, который подчеркнул ее пышную грудь. Образ артистка дополнила распущенными кудрявыми волосами и отсутствием макияжа на лице. Запечатлеть себя звезда решила на фоне дикой природы.

Под публикацией Настя призналась, что получает удовольствие от отдыха на острове:

«Дикая энергетика острова».

Поклонники восхитились естественной красотой Каменских, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Кайфовая женщина».

«Самая красивая вообще».

«Богиня».

«Красотка».

«Вы очень красивая».

«Такая создана для любви».

«Энергетическая ты наша».

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Источник: ivonа bigmir)net

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