Дикая кошка: Настя Каменских сверкнула пышным бюстом
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На портретном кадре знаменитость предстала в белом бюстгальтере от купальника, который подчеркнул ее пышную грудь. Образ артистка дополнила распущенными кудрявыми волосами и отсутствием макияжа на лице. Запечатлеть себя звезда решила на фоне дикой природы.
Под публикацией Настя призналась, что получает удовольствие от отдыха на острове:
«Дикая энергетика острова».
Поклонники восхитились естественной красотой Каменских, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Кайфовая женщина».
«Самая красивая вообще».
«Богиня».
«Красотка».
«Вы очень красивая».
«Такая создана для любви».
«Энергетическая ты наша».
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