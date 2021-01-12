Дикая кошка: Настя Каменских сверкнула пышным бюстом

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Настя Каменских сверкнула пышным бюстом instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На портретном кадре знаменитость предстала в белом бюстгальтере от купальника, который подчеркнул ее пышную грудь. Образ артистка дополнила распущенными кудрявыми волосами и отсутствием макияжа на лице. Запечатлеть себя звезда решила на фоне дикой природы.

Под публикацией Настя призналась, что получает удовольствие от отдыха на острове:

«Дикая энергетика острова».

Поклонники восхитились естественной красотой Каменских, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Кайфовая женщина». «Самая красивая вообще». «Богиня». «Красотка». «Вы очень красивая». «Такая создана для любви». «Энергетическая ты наша».

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