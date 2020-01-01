«Обнаженная ловлю волны»: Регина Тодоренко показала, как проводит время на отдыхе

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками видеороликом.

Регина Тодоренко показала, как проводит время на отдыхе instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с отдыха. На кадрах знаменитость на доске для серфинга ловко катается на волнах. Артистка уверенно стоит на доске и покоряет волны, лишь изредка падая в воду. Для водного вида спорта Регина выбрала купальник, который состоит из голубой кофточки и телесных трусиков с высокой посадкой. Низ купальника создает впечатление, что девушка обнаженная.

Под публикацией Тодоренко рассказала о своих фантазиях:

«Обнаженная ловлю волны 🌊 и плещусь в океане - так я вижу себя во сне)😆!!!

Хотела немного похвастаться своими достижениями. Незабываемые моменты, которые навсегда останутся в моей галерее воспоминаний) ❤️».

Поклонники восхитились умениями Регины, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«😍😍 Красотка!» «Вообще круто. Молодец❤️❤️❤️❤️». «Шикарно, умница!!!» «Суперженщина 🌟». «Региночка, просто космос!!! ♥️»

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