Супермодель Изабель Гулар поразила стройной фигурой в крошечном бикини

Изабель Гулар сняла видео, в котором продемонстрировала загорелое тело в мини-бикини.

Знаменитая бразильская супермодель Изабель Гулар, наиболее известная как один из “ангелов“ бренда Victoria's Secret, подразнила поклонников новым пикантным видео на своей странице в Инстаграм.

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В аккаунте 36-летней красотки появился короткий ролик, где она показала свой наряд для выхода на пляж. На откровенных кадрах Изабель демонстрировала идеальную фигуру и шикарный загар. Звезда подиумов позировала в крошечном бикини черного цвета и соломенной шляпе. Судя по указанной геолокации на предыдущих снимках, модель сейчас отдыхает на острове Сен-Бартелеми.

“На пляж готова“, - подписала видео Гулар.

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