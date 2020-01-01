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Супермодель Изабель Гулар поразила стройной фигурой в крошечном бикини

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Изабель Гулар сняла видео, в котором продемонстрировала загорелое тело в мини-бикини.
Супермодель Изабель Гулар поразила стройной фигурой в крошечном бикини
Супермодель Изабель Гулар поразила стройной фигурой в крошечном бикини
instagram.com/izabelgoulart

Знаменитая бразильская супермодель Изабель Гулар, наиболее известная как один из “ангелов“ бренда Victoria's Secret, подразнила поклонников новым пикантным видео на своей странице в Инстаграм.

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В аккаунте 36-летней красотки появился короткий ролик, где она показала свой наряд для выхода на пляж. На откровенных кадрах Изабель демонстрировала идеальную фигуру и шикарный загар. Звезда подиумов позировала в крошечном бикини черного цвета и соломенной шляпе. Судя по указанной геолокации на предыдущих снимках, модель сейчас отдыхает на острове Сен-Бартелеми.

“На пляж готова“, - подписала видео Гулар.

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Теги: Изабель Гулар
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Источник: ivonа bigmir)net

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