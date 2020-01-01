Немецкая модель Николь Потуральски продемонстрировала роскошную фигуру в белом бикини.

Бывшая возлюбленная обладателя “Оскара“, голливудского актера Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски поделилась с поклонниками эффектным кадром из домашней фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм 27-летняя красотка обнародовала новое селфи, которое сделала в спальне. На свежем снимке Потуральски продемонстрировала на камеру идеальную фигуру в бикини белого цвета от бренда Sommer Swim.

Свой пляжный образ Николь дополнила золотистыми браслетами и цепочками. Также модель сделала яркий макияж и маникюр в тон к купальнику.

Бывшая девушка Брэда Питта похвасталась стройным телом в бикини instagram.com/nico.potur

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