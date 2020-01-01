Бывшая девушка Брэда Питта похвасталась стройным телом в бикини
Бывшая возлюбленная обладателя “Оскара“, голливудского актера Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски поделилась с поклонниками эффектным кадром из домашней фотосессии.
Читай также: “Мальдивы отменяются“: Финалистка “Холостяка 10“ Дана Оханская заразилась COVID-19
На своей странице в Инстаграм 27-летняя красотка обнародовала новое селфи, которое сделала в спальне. На свежем снимке Потуральски продемонстрировала на камеру идеальную фигуру в бикини белого цвета от бренда Sommer Swim.
Свой пляжный образ Николь дополнила золотистыми браслетами и цепочками. Также модель сделала яркий макияж и маникюр в тон к купальнику.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- “Ваше лицо, когда я буду...“: Полякова похвасталась первыми снимками на Мальдивах
- Жена Дзидзьо снялась в мокром купальнике на пляже в Доминикане
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил