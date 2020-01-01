Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Бывшая девушка Брэда Питта похвасталась стройным телом в бикини

Комментариев: 0
Немецкая модель Николь Потуральски продемонстрировала роскошную фигуру в белом бикини.
Бывшая девушка Брэда Питта похвасталась стройным телом в бикини
Бывшая девушка Брэда Питта похвасталась стройным телом в бикини
instagram.com/nico.potur

Бывшая возлюбленная обладателя “Оскара“, голливудского актера Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски поделилась с поклонниками эффектным кадром из домашней фотосессии. 

Читай также: “Мальдивы отменяются“: Финалистка “Холостяка 10“ Дана Оханская заразилась COVID-19

На своей странице в Инстаграм 27-летняя красотка обнародовала новое селфи, которое сделала в спальне. На свежем снимке Потуральски продемонстрировала на камеру идеальную фигуру в бикини белого цвета от бренда Sommer Swim.

Свой пляжный образ Николь дополнила золотистыми браслетами и цепочками. Также модель сделала яркий макияж и маникюр в тон к купальнику.

Бывшая девушка Брэда Питта похвасталась стройным телом в бикини
Бывшая девушка Брэда Питта похвасталась стройным телом в бикини
instagram.com/nico.potur

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Брэд Питт, Николь Потуральски
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь