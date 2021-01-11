"Мальдивы отменяются": Финалистка "Холостяка 10" Дана Оханская заразилась COVID-19

Дана Оханская заболела коронавирусом после отдыха в Буковеле.

Финалистка десятого сезона романтического реалити-проекта “Холостяк“, владелица модельного агентства и поэтесса Дана Оханская поделилась с поклонниками плохой новостью. 27-летняя девушка заболела коронавирусом.

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На своей странице в Инстаграм Дана написала, что получила позитивный тест на COVID-19 накануне запланированной поездки на Мальдивы. Из-за болезни ей пришлось отложить отдых за границей. Также Оханская рассказала, что у нее симптомы, как при простуде.

COVID-19 обнаружен 💁🏻Такие новости. Ощущение - простудные. Насморк, немного повышенная температура. Состояние - так себе, не приятный. Но если бы не надо было завтра лететь за границу, тест вряд ли бы сдавала 🤷🏻 Поскольку трижды ранее была в зоне риска (очень тесно общалась с теми, у кого день после был диагностирован вирус) и не заболела, то и на этот раз надеялась, что “не возьмет“ 🙃Но не сложилось. И не сложилось крайне “вовремя“ 🙄 Поэтому моя поездочка на Мальдивы - отменяется 🙅🏻 (хорошо, что страховка вернет хотя бы часть расходов на тур). Надеюсь, что все-таки после выздоровления попаду в теплые края, потому что очень уж замерзла здесь, в Киеве“, - написала Оханская.

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Отметим, что неделю назад девушка отметила свое 27-летие на вилле Nikoletta, что находится недалеко от горнолыжного курорта Буковель. Возможно, Дана заразилась коронавирусом во время отдыха на Западной Украине.

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