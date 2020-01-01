Лилия Ребрик подсказала, какие фильмы можно посмотреть вечером всей семьей
Известная украинская актриса и ведущая утреннего шоу “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик поделилась с поклонниками новой семейной фотографией, а также рассказала о своей новогодней теории цифр.
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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость разместила кадр, где она вместе с мужем Андреем и дочерями Дианой и Полиной позирует, лежа на кровати. В описании к снимку Лилия заявила подписчикам, что “как первые 12 дней нового года проведешь, таким он и будет“.
“Є таке повір’я, яке дуже “вписується“ в Мою теорію цифр: “як перші 12 днів нового року проведеш, таким він і буде“. Кожна цифра означає місяць року: що робиш ці 12 днів, це і відбуватиметься з тобою увесь рік. А тому раджу, аби окрім застіль, зустрічей гостей, прогулянок і святкувань, влаштувати собі і якийсь день (чи півдня, чи вечір) релаксу! Щоб і відпочинку було місце у новому році“, - посоветовала ведущая.
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В качестве отдыха Ребрик предлагает подписчикам проводить время в компании своей семьи за просмотром новогодних фильмов. Лилия дополнила пост любимыми кинолентами.
“Обожнюємо зібратися родиною і подивитися фільм! Ловіть мою добірку новорічно-різдвяних стрічок! Ми у цей період зазвичай виступаємо по “класиці“, щоб розслабитися і відпочити“, - написала актриса.
ТОП-8 новогодних фильмов от Лилии Ребрик
- “Один дома“
- “Реальная любовь“
- “101 далматинец“
- “Эльф“
- “Гринч - похититель Рождества“
- “Приключения Падингтона“
- “С легким паром“
- “Вечера на хуторе“
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