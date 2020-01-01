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Лилия Ребрик подсказала, какие фильмы можно посмотреть вечером всей семьей

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ТОП-8 новогодних фильмов от ведущей и актрисы Лилии Ребрик.

Известная украинская актриса и ведущая утреннего шоу “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик поделилась с поклонниками новой семейной фотографией, а также рассказала о своей новогодней теории цифр.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость разместила кадр, где она вместе с мужем Андреем и дочерями Дианой и Полиной позирует, лежа на кровати. В описании к снимку Лилия заявила подписчикам, что “как первые 12 дней нового года проведешь, таким он и будет“.

“Є таке повір’я, яке дуже “вписується“ в Мою теорію цифр: “як перші 12 днів нового року проведеш, таким він і буде“. Кожна цифра означає місяць року: що робиш ці 12 днів, це і відбуватиметься з тобою увесь рік. А тому раджу, аби окрім застіль, зустрічей гостей, прогулянок і святкувань, влаштувати собі і якийсь день (чи півдня, чи вечір) релаксу! Щоб і відпочинку було місце у новому році“, - посоветовала ведущая.

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В качестве отдыха Ребрик предлагает подписчикам проводить время в компании своей семьи за просмотром новогодних фильмов. Лилия дополнила пост любимыми кинолентами. 

“Обожнюємо зібратися родиною і подивитися фільм! Ловіть мою добірку новорічно-різдвяних стрічок! Ми у цей період зазвичай виступаємо по “класиці“, щоб розслабитися і відпочити“, - написала актриса.

ТОП-8 новогодних фильмов от Лилии Ребрик

  • “Один дома“
  • “Реальная любовь“
  • “101 далматинец“
  • “Эльф“
  • “Гринч - похититель Рождества“
  • “Приключения Падингтона“
  • “С легким паром“
  • “Вечера на хуторе“

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Теги: Лилия Ребрик, что посмотреть, фильмы, новогодние фильмы, что смотрят звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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