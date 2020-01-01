Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В Сети появилось редкое фото 8-месячного внука Ольги Сумской

Комментариев: 0
Зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч показал трогательный кадр из фотосессии с сыном Даниилом.
В Сети появилось редкое фото 8-месячного внука Ольги Сумской
В Сети появилось редкое фото 8-месячного внука Ольги Сумской
instagram.com/olgasumska

Известный российский актер Владимир Яглыч, муж старшей дочери Народной артистки Ольги Сумской, актрисы Антонины Паперной, впервые показал снимок с сыном Даниилом, который родился в апреле 2020 года.

Читай также: Жена Дзидзьо снялась в мокром купальнике на пляже в Доминикане

На своей странице в Инстаграм 37-летняя звезда сериала “Молодежка“ опубликовал трогательный кадр из черно-белой фотосессии. На новом фото Владимир с голым торсом держал на руках 8-месячного ребенка. Малыш позировал спиной к камере, поэтому лица сына Паперной и Яглыча поклонникам пары пока не удалось рассмотреть.

“Столько хотелось написать про этот сложный год. Но оглядываясь назад понимаешь, что было и немало хорошего. Вновь пускаться в разбор происходящего в мире совсем не хочется, да и нет привычки изливать душу в соцсетях. Жизнь движется вперёд и Данила, рождённый в самый разгар пандемии, тому подтверждение!“, - прокомментировал ушедший 2020 год актер.

Владимир Яглыч показал 8-месячного сына
Владимир Яглыч показал 8-месячного сына
instagram.com/yaglych

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Владимир Яглыч, Антонина Паперная, Ольга Сумская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь