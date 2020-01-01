В Сети появилось редкое фото 8-месячного внука Ольги Сумской

Зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч показал трогательный кадр из фотосессии с сыном Даниилом.

Известный российский актер Владимир Яглыч, муж старшей дочери Народной артистки Ольги Сумской, актрисы Антонины Паперной, впервые показал снимок с сыном Даниилом, который родился в апреле 2020 года.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя звезда сериала “Молодежка“ опубликовал трогательный кадр из черно-белой фотосессии. На новом фото Владимир с голым торсом держал на руках 8-месячного ребенка. Малыш позировал спиной к камере, поэтому лица сына Паперной и Яглыча поклонникам пары пока не удалось рассмотреть.

“Столько хотелось написать про этот сложный год. Но оглядываясь назад понимаешь, что было и немало хорошего. Вновь пускаться в разбор происходящего в мире совсем не хочется, да и нет привычки изливать душу в соцсетях. Жизнь движется вперёд и Данила, рождённый в самый разгар пандемии, тому подтверждение!“, - прокомментировал ушедший 2020 год актер.

Владимир Яглыч показал 8-месячного сына instagram.com/yaglych

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