Неприлично: Леся Никитюк пошалила с подругой в ванной
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость залезла в ванну в синих джинсах и черной кофточке. Волосы Леся собрала в высокий пучок и сделала выразительный макияж. Рядом со звездой позирует ее лучшая подруга, которая схватилась руками за голову, в то время как Никитюк подставила ей к уху смеситель для душа.
Эффектное фото сразу же разлетелось по Сети, а в одном из фан-аккаунтов под публикацией стали обсуждать возможное участие Леси в «Холостячке».
Поклонники не скрывают, что хотели бы видеть любимую артистку в рейтинговом проекте. Однако какое решение примет Никитюк никому неизвестно.
Стоит отметить, что Леся часто радует своих фанатов провокационными снимками и видео, где пародирует звезд шоу-бизнеса либо сверкает своим роскошным телом.
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