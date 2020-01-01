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"Экстрим запомню надолго": Петрожицкая показала, как развлекается в Египте

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Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая показала, как проводит время с друзьями в Шарм-эш-Шейхе.
"Экстрим запомню надолго": Петрожицкая показала, как развлекается в Египте
"Экстрим запомню надолго": Петрожицкая показала, как развлекается в Египте
instagram.com/petrozhitskaya

Исполнительница роли Елизаветы в сериале “Папик“ и участница проектов “Голос країни 10“ и “Танці з зірками 2020“ Дарья Петрожицкая поделилась с подписчиками новыми снимками с отдыха в египетском городе-курорте Шарм-эш-Шейх.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя актриса показала, как она проводит время со своими друзьями. На свежих фотографиях Дарья в компании Павла и Анастасии запечатлена на фоне песка, гор и заката во время катания на квадроцикле.

Для экстремальной прогулки Петрожицкая выбрала черные лосины, розовую кофту, белые кроссовки, черную кепку, темные очки и защитную маску белого цвета. Публикацию телезвезда сопроводила хэштегами “Сафари“, “Экстрим запомню надолго“ и “Новогодние каникулы“.

Дарья Петрожицкая показала, как развлекается в Египте
Дарья Петрожицкая показала, как развлекается в Египте
instagram.com/petrozhitskaya
Дарья Петрожицкая показала, как развлекается в Египте
Дарья Петрожицкая показала, как развлекается в Египте
instagram.com/petrozhitskaya
Дарья Петрожицкая показала, как развлекается в Египте
Дарья Петрожицкая показала, как развлекается в Египте
instagram.com/petrozhitskaya

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Теги: Дарья Петрожицкая
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Источник: ivonа bigmir)net

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