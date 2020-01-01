«Вся рыхлая»: 51-летняя Дженнифер Лопес засветила лишнее в микро-бикини

Американская актриса Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци во время отдыха.

51-летняя Дженнифер Лопес засветила лишнее в микро-бикини instagram.com/jlo

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Популярная актриса Дженнифер Лопес показала, как выглядит ее тело без фотошопа. В Сети появились снимки с отдыха знаменитости, где она в непринуждённых позах засветила свою фигуру. На кадрах артистка предстала черном откровенном купальнике, который оголил ее ягодицы, стройные ноги и пышную грудь. Пляжный образ звезда дополнила высоким пучком на голове, серьгами и отсутствием макияжа.

Стоит отметить, что на своей странице в Инстаграм Дженнифер также опубликовала фото с отдыха, однако в более выигрышных ракурсах.

Мнение поклонников разделилось: некоторые почувствовали себя обманутыми, когда увидели несовершенную фигуру Лопес, а другие фанаты стали на защиту актрисы, которая, по их мнению, в 51 год выглядит потрясающе:

«И что шикарного? Вся рыхлая». «Наверное не совсем удачные фото, на которых шикарной фигуры не видно». «Можно и поскромнее купальник надеть, не стринги». «Она супер!» «Целлюлит, родная». «Мне нравится, что она такая сочная». «В одежде она красивее».

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