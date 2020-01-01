«Вся рыхлая»: 51-летняя Дженнифер Лопес засветила лишнее в микро-бикини
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Популярная актриса Дженнифер Лопес показала, как выглядит ее тело без фотошопа. В Сети появились снимки с отдыха знаменитости, где она в непринуждённых позах засветила свою фигуру. На кадрах артистка предстала черном откровенном купальнике, который оголил ее ягодицы, стройные ноги и пышную грудь. Пляжный образ звезда дополнила высоким пучком на голове, серьгами и отсутствием макияжа.
Стоит отметить, что на своей странице в Инстаграм Дженнифер также опубликовала фото с отдыха, однако в более выигрышных ракурсах.
Мнение поклонников разделилось: некоторые почувствовали себя обманутыми, когда увидели несовершенную фигуру Лопес, а другие фанаты стали на защиту актрисы, которая, по их мнению, в 51 год выглядит потрясающе:
«И что шикарного? Вся рыхлая».
«Наверное не совсем удачные фото, на которых шикарной фигуры не видно».
«Можно и поскромнее купальник надеть, не стринги».
«Она супер!»
«Целлюлит, родная».
«Мне нравится, что она такая сочная».
«В одежде она красивее».
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