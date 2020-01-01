«Скелетик»: Надя Дорофеева ужаснула фанатов своим внешним видом
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в костюмчике, который состоит из мини-юбки и топа. Верх наряда оголяет плечи артистки, а низ подчеркивает стройную талию и тоненькие ножки. Образ звезда дополнила распущенными волосами и минималистичными украшениями.
Под публикацией Надя призналась, что ей нравится отдыхать на Бали:
«Кажется, я уже люблю Bali 💛».
Поклонники отметили, что Дорофеева очень похудела и посоветовали ей поправиться:
«Такая худая».
«Скелетик чуть-чуть».
«Солнышко, покушай».
«Надо бы вам покушать чего-то мясного».
«Исхудала Наденька наша».
«Скоро анорексичкой станешь».
«Ну слишком худая, фу».
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