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«Скелетик»: Надя Дорофеева ужаснула фанатов своим внешним видом

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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками летним снимком.

Надя Дорофеева ужаснула фанатов своим внешним видом
Надя Дорофеева ужаснула фанатов своим внешним видом
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в костюмчике, который состоит из мини-юбки и топа. Верх наряда оголяет плечи артистки, а низ подчеркивает стройную талию и тоненькие ножки. Образ звезда дополнила распущенными волосами и минималистичными украшениями.

Под публикацией Надя призналась, что ей нравится отдыхать на Бали:

«Кажется, я уже люблю Bali 💛».

Поклонники отметили, что Дорофеева очень похудела и посоветовали ей поправиться:

«Такая худая».

«Скелетик чуть-чуть».

«Солнышко, покушай».

«Надо бы вам покушать чего-то мясного».

«Исхудала Наденька наша».

«Скоро анорексичкой станешь».

«Ну слишком худая, фу».

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Источник: ivonа bigmir)net

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