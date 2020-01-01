«Скелетик»: Надя Дорофеева ужаснула фанатов своим внешним видом

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками летним снимком.

Надя Дорофеева ужаснула фанатов своим внешним видом instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в костюмчике, который состоит из мини-юбки и топа. Верх наряда оголяет плечи артистки, а низ подчеркивает стройную талию и тоненькие ножки. Образ звезда дополнила распущенными волосами и минималистичными украшениями.

Под публикацией Надя призналась, что ей нравится отдыхать на Бали:

«Кажется, я уже люблю Bali 💛».

Поклонники отметили, что Дорофеева очень похудела и посоветовали ей поправиться:

«Такая худая». «Скелетик чуть-чуть». «Солнышко, покушай». «Надо бы вам покушать чего-то мясного». «Исхудала Наденька наша». «Скоро анорексичкой станешь». «Ну слишком худая, фу».

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