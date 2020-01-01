"Сожалею, что все так сложилось": Андрей Рыбак высказался о своем участии в Холостячки"

Экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак признался, почему рассказал Ксении Мишиной об Алине.

Украинский радиоведущий, экс-участник “Лиги смеха“ Андрей Рыбак дал откровенное интервью об участии в реалити “Холостячка“, чувствах к Ксении Мишиной и о своей девушке Алине Смирновой.

Читай также: “Самый сексуальный мужчина 2020 года“ Майкл Б.Джордан впервые показал свою девушку

Во время съемок ютуб-программы TrueStory мужчина рассекретил, что шел на проект с целью “разобраться в себе“. Также Рыбак рассказал, в какой момент проекта у него появились чувства к Ксении Мишиной.

“Я старался весь проект относится к нему как к развлечению, получать от этого удовольствия как от игры. Но более менее такое ощущение не развлекательности, а именно такой эмоциональной вовлеченности я почувствовал где-то на четвертой недели, когда был день рождения“, - поделился мужчина.

“У меня действительно были чувства к Мишиной в момент проекта. Это то, чего я боялся. Я оказался с девушкой в закрытых условиях, и воспринял какую-то привязанность, соревновательность с другими мужчинами, симпатию, и драматизировал ее“, - позже добавил Рыбак.

Кроме того, Андрей признался, зачем рассказал о девушке вне “Холостячки“ и что написал Алине после ухода из проекта.

“Мы с Алиной договорились, что после проекта у нас все продолжится. Если бы к этой девушке у меня не было чувств, вряд ли бы я рассказывал. Поэтому из-за тех чувств, которые во мне были, я понял, что все слишком далеко зашло. Я решил, что если расскажу, мне будет легче. И в итоге было принято правильное решение. Я не буду цитировать, что я ей написал. Но общий посыл был, что я сожалею, что все так сложилось, что ей было так больно и неприятно“, - рассекретил участник.

Также Андрей заявил, что сожалеет, что не ушел из проекта после первого разговора с Мишиной об Алине. Мужчина отметил, насколько по-разному эти девушки относились к нему.

“С одной стороны, тебе никаким образом не отвечают взаимностью, тебя постоянно просят говорить о чувствах к себе, но не отвечают мало-мальски хоть чем-то, прикрываясь правилами проекта. А с другой стороны ты видишь, что тебе говорят: “Несмотря на то, что ты сделал, на твои заблуждения, все равно чувства к тебе остаются“. И ты видишь два полярных отношения к себе. Поэтому я жалею, что тогда не ушел“, – признался Рыбак.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.