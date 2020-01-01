«Чертовка»: Санта Димопулос засветила пышную грудь в купальнике
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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике персикового цвета, который подчеркнул пышную грудь и стройное тело артистки. Пляжный образ звезда дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками. Стоит отметить, что девушка предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.
Под публикацией Санта призналась, что любит отдыхать:
«Как же я люблю отдыхать 😄
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Поклонники восхитились красотой Димопулос, осыпав ее комплиментами в комментариях:
«Санточка, с каждым фото удивляюсь, какая же вы красавица».
«Красавица наша».
«Какая красивая!»
«Чертовка».
«Санта, вы чудесны».
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