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«Чертовка»: Санта Димопулос засветила пышную грудь в купальнике

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Украинская певица Санта Димопулос поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Санта Димопулос засветила пышную грудь в купальнике
Санта Димопулос засветила пышную грудь в купальнике
instagram.com/santadimopulos

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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике персикового цвета, который подчеркнул пышную грудь и стройное тело артистки. Пляжный образ звезда дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками. Стоит отметить, что девушка предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Под публикацией Санта призналась, что любит отдыхать:

«Как же я люблю отдыхать 😄
О чём хотите следующий пост?»

Поклонники восхитились красотой Димопулос, осыпав ее комплиментами в комментариях:

«Санточка, с каждым фото удивляюсь, какая же вы красавица».

«Красавица наша».

«Какая красивая!»

«Чертовка».

«Санта, вы чудесны».

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Источник: ivonа bigmir)net

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