«Чертовка»: Санта Димопулос засветила пышную грудь в купальнике

Украинская певица Санта Димопулос поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Санта Димопулос засветила пышную грудь в купальнике instagram.com/santadimopulos

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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике персикового цвета, который подчеркнул пышную грудь и стройное тело артистки. Пляжный образ звезда дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками. Стоит отметить, что девушка предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Под публикацией Санта призналась, что любит отдыхать:

«Как же я люблю отдыхать 😄

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Поклонники восхитились красотой Димопулос, осыпав ее комплиментами в комментариях:

«Санточка, с каждым фото удивляюсь, какая же вы красавица». «Красавица наша». «Какая красивая!» «Чертовка». «Санта, вы чудесны».

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